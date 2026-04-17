İnegöl Belediyesi, kurum içi eğitimler kapsamında “Gençlik Yılı” teması altında personelin teknoloji kullanımına ilişkin farkındalığını artırmak ve dijital araçların bilinçli ve sağlıklı kullanımını desteklemek amacıyla “Çalışma Hayatında Sağlıklı Dijital Yaşam ve Ekran Kullanımı Yönetimi” konulu eğitim düzenledi. Klinik Psikolog Yiğit Dursun’un konuşmacı olarak katıldığı eğitim programına tüm müdürlüklerden personeller yer aldı. Söz konusu eğitim ile personelde; ekran ve dijital teknoloji bağımlılığının erken fark edilmesi, dijital kullanımın iş ve günlük yaşama etkilerinin yönetilebilmesi ve sağlıklı dijital alışkanlıkların geliştirilmesi hedeflenmekte.

DİJİTAL, SAĞLIKLI VE DOĞRU KULLANILDIĞINDA ÇOK FAYDALI

İnegöl Belediyesi çok amaçlı konferans salonunda düzenlenen eğitime, Belediye Başkanı Alper Taban da katıldı. Eğitim öncesi kısa bir selamlama konuşması yapan Başkan Alper Taban, “Dijital, sağlıklı ve doğru kullanıldığında çok faydalı. Bizler iyi örneklerini, güzelliklerini alalım istiyoruz. Akıl insanda var. Burada aklı kullanıp dijitalin de iyisini kullanayım demeliyiz. Bunlar herkesin kendi hayatında uygulaması gerekenler. Kurumumuz özelinde de burada her birimden arkadaşlarımızı görüyorum. Sizler de kendi birimlerinizde dijitalin kolaylıkları ve faydalarını değerlendirin. Bunlardan nasıl faydalanabiliriz değerlendirin. Biz sizlerle, sizin gibi güzel bir ekiple çalışıyoruz. Her şey insanla oluyor. Nitelikli insan varsa bir şeyler dönüşüyor. Ben her birinize kolaylıklar ve başarılar diliyorum” dedi.

Konuşma sonrası Klinik Psikolog Yiğit Dursun, eğitime katılan personellere “Çalışma Hayatında Sağlıklı Dijital Yaşam ve Ekran Kullanımı Yönetimi” konulu eğitimi gerçekleştirdi.