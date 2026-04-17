Rekabet Kurumu, teknoloji perakendecisi MediaMarkt hakkında yürüttüğü incelemeyi tamamladı. Kurum, küçük ev aletleri pazarında dolaylı bilgi paylaşımı yoluyla rekabetin ihlal edildiği sonucuna vararak şirkete 330 milyon TL idari para cezası verdi.

Resmi açıklamada, soruşturmanın Fakir Elektrikli Ev Aletleri Dış Ticaret A.Ş. üzerinden MediaMarkt, Vatan Bilgisayar ve Teknosa arasında gerçekleştiği öne sürülen dolaylı veri paylaşımına odaklandığı belirtildi.

Şirketin bu kapsamda yürüttüğü faaliyetler, “topla-dağıt karteli” niteliğinde uyumlu eylem olarak değerlendirilirken, 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un 4. maddesinin ihlal edildiği tespit edildi.

Öte yandan, Fakir ve soruşturma kapsamında yer alan diğer şirketlerle uzlaşma sürecinin tamamlandığı bildirildi. Mart 2025’te başlatılan soruşturmanın, yeniden satış fiyatı belirleme ve dolaylı bilgi değişimi iddiaları üzerine şekillendiği aktarıldı.

Rekabet Kurulu, söz konusu uygulamaların piyasada fiyatlama ve ticari stratejiler üzerinde koordinasyona neden olarak rekabet ortamını olumsuz etkilediğini değerlendirdi.

Aynı soruşturma kapsamında Teknosa ve Vatan Bilgisayar da daha önce uzlaşma yoluyla ceza almıştı. Teknosa’ya yaklaşık 17 milyon TL, Vatan Bilgisayar’a ise yaklaşık 21 milyon TL idari para cezası uygulanmıştı. Fakir firması da uzlaşma ile 26 milyon TL ceza ödemişti. MediaMarkt ise uzlaşma yoluna gitmeyerek tam cezaya çarptırılmış oldu.