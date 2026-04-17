Geçtiğimiz ay yapılan kongre ile göreve seçilen İnegöl Marangozlar ve Mobilyacılar Odası Başkanı Yasin Altuntepe ve yönetim kurulu üyelerini, Kayseri Mobilyacılar Odası Başkanı Ercan Sarıkaya ve yönetim kurulu ziyaret etti. Ziyarette gündeme broşür konusu da geldi.



Ziyaretin ardından bir açıklama yapan İnegöl Marangozlar ve Mobilyacılar Odası Başkanı Yasin Altuntepe, “İnegöl mobilyacılar odamızda bizleri ziyaret eden Kayseri Mobilyacılar Odası Başkanı Ercan Sarıkaya ve yönetim kurulu üyelerine teşekkür ederiz. Bu vesileyle, şehrimizde düzenlenen mobilya fuarı sırasında yaşanan ve sektörümüzde rahatsızlık oluşturan broşür dağıtımıyla ilgili süreci yakından takip ettiğimizi ifade etmek isteriz. Bu kapsamda, Kayseri Mobilyacılar Odası Başkanı ve yönetimiyle bir görüşme gerçekleştirerek konuyu karşılıklı olarak istişare ettik. Yaşanan bu üzücü durumun tekrar etmemesi adına gerekli hassasiyetin gösterilmesini talep ettik. Söz konusu durumla ilgili organizasyon firması, Kayseri Valiliği ve Kayseri Mobilyacılar Odası tarafından da uyarılmıştır. Ayrıca, fuar süresince İnegöl’deki reklam alanlarına şehir dışından müdahalede bulunulmaması ve bu alanların kullanılmaması konusunda gerekli hassasiyetin gösterilmesini özellikle vurguladık. İnegöl mobilyasının emeğini, değerini ve itibarını her platformda korumaya kararlılıkla devam edeceğimizi bir kez daha ifade ediyoruz. Ülkemizdeki Mobilya Sektörümüzün birlik, beraberlik, saygı ve anlayış içerisinde daha da güçleneceğine inanıyoruz” diye konuştu.