Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, iş adamı Nevzat İnan’ın destekleriyle yaptırılacak okulun inşaat ruhsatını müteahhit firma yetkililerine teslim etti. Ruhsat teslim programına, İnan’ın yanı sıra İlçe Milli Eğitim Müdürü Recep Demir de katıldı. Heyet, daha sonra Şekerpınar Mahallesi’ndeki okul alanında incelemelerde bulundu.

Belediye Başkanı Çiftçi, ilçeye donanımlı bir eğitim yatırımı daha kazandırmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirtti. Eğitime yapılan yatırımın geleceğe atılan en büyük adım olduğunu ifade eden Çiftçi, "Geleceğimizin teminatı olan evlatlarımızın daha iyi şartlarda eğitim alabilmesi için ilçemize çok önemli ve donanımlı bir eğitim yatırımını daha kazandırmanın mutluluğunu ve gururunu yaşıyoruz. Girişimlerimiz ve talebimiz sonucu hayırsever iş insanı Nevzat İnan Beyefendi’nin desteğiyle ilçemize 24 sınıflı Doğa Madencilik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile otomasyon atölyesi yapıyoruz. Bu kıymetli eser sadece bugünün değil, yarınlarımızın da en değerli mirası olacaktır. İnşallah kısa sürede inşaatına başlanacak okulumuz, fiziki ortamı ve donanımıyla gençlerimizin hayallerine ve Çayırova’mızın geleceğine ışık tutacaktır" ifadelerini kullandı.