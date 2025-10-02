Kardeş belediye Graçanica’nın daveti üzerine festivale, Darıca Belediye Başkan Yardımcıları Selma Gülenç ve Nurdoğan Yılmaz ile Belediye Meclis Üyesi Nurgül Kahveci ve Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürü Züleyha Topal’dan oluşan heyet katıldı. Heyet, Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık’ın selamlarını ileterek iki şehir arasındaki kardeşlik bağlarının önemini vurguladı.

Türkiye’nin yanı sıra 10 farklı ülkeden temsilcilerin yer aldığı festivalin açılışına, Bosna Hersek Kültür Bakanı Gamir Dazdi, Bakan Yardımcısı Amela Mehmedovi ve Graçanica Belediye Başkanı Sadmir Debo da katıldı.

Festivalde, Darıcalı kadın kursiyerlerin hazırladığı el emeği ürünlerin sergilendiği bir stant açıldı. Stant, katılımcılardan ilgi gördü.