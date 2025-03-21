Uzman hekimlerin katılımıyla gerçekleşen söyleşide, sağlıklı ve bilinçli yaş almanın püf noktaları ele alındı. Nöroloji Uzmanı Prof. Dr. Mustafa Bakar, Genel Cerrahi ve Gastroenteroloji Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Murat Çaycı, Bursa Şehir Hastanesi Geriatri Uzmanı Doç. Dr. Olgun Deniz ve Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Op. Dr. Özgür Oktay Nar'ın konuşmacı olarak yer aldığı etkinliğin moderatörlüğünü ise Acil Tıp Uzmanı Dr. Kamuran Çelik üstlendi.

Söyleşide, yaşlanma sürecinin tamamen durdurulamayacağı, ancak doğru yaşam alışkanlıkları ile yavaşlatılabileceği vurgulandı. Uzmanlar, fiziksel aktivitenin önemine dikkat çekerken, yaşlanmayı geciktiren yöntemler ve uygulanabilecek egzersizler hakkında bilgiler paylaştı.

Katılımcıların büyük ilgi gösterdiği etkinlikte, huzurevi sakinleri de sorular yönelterek konuya dair detaylı bilgi edindi.