Bilecik’te geçtiğimiz gün düşen askeri kargo uçağının bulunan ve şehit olan İlhan Ongan’ın anısına binlerce kişiye ücretiz yemek dağıtıldı.

11 Kasım 2025 tarihinde askeri kargo uçağının düşmesi sonucu şehit olan Bilecikli Hava Uçak Bakım Astsubay Üstçavuş İlhan Ongan’ın anısına Bilecik Belediyesi tarafında başta Kent Lokantası olmak üzere Atatürk Parkı’nda 3 bin kişilik yemek dağıtıldı. Belediye başkan yardımcıları, il genel ve Belediye meclis üyelerinin de bir araya geldiği Bilecik Belediyesi Kent lokantasında Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı vatandaşlarla sohbet etti.

"Kent Lokantamız tam bir yıldır vatandaşlarımıza en güzel şekilde hizmet ediyor"

Bilecik Belediyesi Kent Lokantası’nın bir yıl boyunca vatandaşlara en güzel şekilde hizmet ettiğinin altını çizen Başkan Subaşı, "Bugün çok anlamlı bir program kapsamında hemşerilerimizle buluştuk. Kent lokantamızın açılışının üzerinden tam bir yıl geçti ve bu süre zarfında vatandaşlarımıza çok güzel lezzetleri ikram ettik. Kent lokantasını açtığımızda önce bir sayı belirledik. Bu sayı her gün artarak devam etti. Amacımız Bilecikli şehidimize vefa borcumuzu yerine getirmek hem de kent lokantamızın açılışının birinci yılını hatırlamak oldu" ifadelerini kullandı.

Vatandaşlar da yapılan ikramdan duydukları memnuniyeti belirterek Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı ve belediye çalışanlarına teşekkür etti.