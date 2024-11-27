Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü İlkay Türkoğlu ve Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Engin Öztürk, huzurevi sakinleriyle kitap okudular.

Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı olan Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi’ne Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Engin Öztürk anlamlı bir ziyarette bulundu. Ziyaret sırasında Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü İlkay Türkoğlu ve kurumun üyeleri ile sıcak ortamda hoş sohbet gerçekleşti. Daha sonrasında nazik ziyaretlerinden dolayı İl Müdürü Türkoğlu’ndan, ’Teşekkür Belgesi’ni Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Öztürk’e takdim etti.

Ziyaret sonrasında ise Kitap Okuma Haftası kapsamında huzurevi sakinleri ile kurumun bahçesinde kitap okuma faaliyeti gerçekleştirildi.