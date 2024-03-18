Burhaniye ilçesinde, Karadağ Göçmenleri Derneği, Kenan Sucuoğlu Huzurevinde kalan yaşlıları ağırladı.

Burhaniye’de çeşitli etkinliklere ev sahipliği yapan Karadağ Göçmenleri Derneği, bu defada Kenan Sucuoğlu Huzurevinde kalan yaşlıları ağırladı. Dernek Başkanı Adil Özuzun tarafından karşılanan yaşlılar unutulmaz saatler yaşarken, Başkan Özuzun ve diğer yöneticilere teşekkür etti. Yaşlılarla sohbet eden Dernek Başkanı Adil Özuzun,” Bir nebze olsun onları mutlu etmeye vesile olduğumuzu düşünüyorum. Büyüklerimize karşı sorumluluklarımızı yerine getirdiğimiz ve de farkındalık oluşturduğumuz için mutluyuz. Katkısı ve emeği geçen herkesten Allah razı olsun” dedi.