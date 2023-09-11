Radyoaktif iyot uygulamaları sonrası, belli doz limitleri üzerinde hastanede özel tedavi odasında yatış gerekmektedir. Bu uygulamalardaki doz limitleri ülkelerden ülkeye farklılık gösterebilir. ABD gibi insanların daha geniş alanlarda, daha büyük evlerde yaşadığı yerlerde, daha yüksek doz uygulamalarında, hastane dışında hastaların bulunmasına izin verilebilir. Ancak Avrupa ve aynı mevzuatı takip eden Türkiye’de daha düşük dozlarda hastalarımızı tedavi odalarında tutuyoruz. Tedavi odalarındaki kalış süresi, sabit bir süre olmayıp hastalarımıza belli bir mesafeden yapılan ölçümde ışıma doz değerlerinin belli limitler altına düşmesini bekliyoruz. O tarihe kadar da hastalarımızı bu özel izole edilmiş, atıkları özel yönetilen tedavi odalarında tutuyoruz.