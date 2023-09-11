Bursa'da yaşanan üzücü bir olayda, Muhammet Cem Uysal (24), babası Halil Uysal'ı (65) sürekli yaşadıkları tartışmalar sonucu 7 kez bıçaklayarak öldürdü. Olay, geçen yılın şubat ayında Orhangazi ilçesinde, Arapzade Mahallesi'nde Cumhuriyet Caddesi'nde meydana geldi.

Muhammet Cem Uysal, babası Halil Uysal'ı mutfaktan aldığı ekmek bıçağıyla vahşice saldırarak 7 yerinden yaraladı. Bu korkunç anlarda evde bulunan Mürvet Uysal, hızla polis merkezine giderek oğlunun babasını öldürdüğünü bildirdi. Polis ve sağlık ekipleri, hemen olay yerine yönlendirildi. Ancak, Halil Uysal, Orhangazi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldığında ne yazık ki hayatını kaybetti.

Muhammet Cem Uysal, emniyet müdürlüğünde verdiği ifadesinde olayın nedenini açıkladı. Uysal, "Annem ve babam arasındaki sürekli tartışmalar beni rahatsız ediyordu. O gün öğle saatlerinde başlayan bir tartışma akşam yüksek sesle bağırışmalara dönüştü ve ben sinirlendim. Mutfaktan bıçağı alıp annem kaçarken babamı bıçakladım." şeklinde ifade verdi.

Muhammet Cem Uysal, gözaltına alındıktan sonra mahkemeye sevk edildi. Bursa 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde açılan dava kapsamında, 'Üst soya karşı kasten öldürme' ve 'Yaralama' suçlarıyla yargılandı. Mahkemede, Uysal'ın daha önce emniyet müdürlüğünde verdiği ifadeler tekrarlandı. Adli Tıp Kurumu'ndan gelen rapor ise Uysal'ın suçlara karşı cezai sorumluluğunun tam olduğunu ortaya koydu.

Mahkeme sonunda Muhammet Cem Uysal'a, babasını öldürdüğü suçundan 20 yıl, annesini kasten yaralamaya teşebbüs ettiği suçtan ise 6 ay olmak üzere toplamda 20,5 yıl hapis cezası verdi. Uysal'ın tutukluluğu ise devam etme kararı aldı. Uysal, duruşma sonunda "Psikolojim iyi değil, ağır ilaçlar kullanıyorum. Olay günü babamla yaşadıklarımı hatırlıyorum, ancak anneme yaptıklarımı hatırlamıyorum. Tahliyemi istiyorum." dedi. Ancak mahkeme, tutukluluğunun devamına karar verdi.