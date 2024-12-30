Kongre, 2024-2025 eğitim öğretim yılından itibaren kademeli olarak uygulamaya konulan "Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli"nin etkisini değerlendirmek ve öğretmen ile öğrencilerin modelle ilgili anlayışını güçlendirmek amacıyla gerçekleştirilecek.

Kongre çerçevesinde, "Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli"nin farklı yönlerini ele alan panel sunumları ve uygulama örneklerinin sergileneceği stantlar kurulacak. Bu stantlar, eğitimdeki yenilikçi uygulamalar ve teknolojik gelişmeler hakkında katılımcılara önemli veriler sunacak.

Kongreye, yurt içi ve yurt dışındaki eğitim kurumları, Milli Eğitim Bakanlığı'nın genel müdürlükleri, akademisyenler ve öğretmenler katılacak. Başvurular 7-21 Nisan 2025 tarihleri arasında egitimkongre.meb.gov.tr üzerinden alınacak ve başvurular bilimsel değerlendirme kurulunun çift kör hakem değerlendirmesiyle belirlenecek.