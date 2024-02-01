İBB AK Parti Başkan Adayı Murat Kurum, “Ayakkabı konusunda çok iyiyiz. Yurt dışındaki bütün markalar burada üretiliyor. Konya’da var, İstanbul’da Başakşehir’de atölyeler var. İstanbul’un hemen hemen her ilçesinde ayakkabı üretimini yapıyoruz. İstanbul’daki hedeflerimiz içerisinde üretimi nitelikli olarak gerçekleştirmek olacak” dedi.

Cumhur İttifakı’nın İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayı Murat Kurum, Güngören’de çarşı esnaflarını ziyaret edip vatandaşlarla bir araya geldi. Bu ziyaret sırasında Kurum’a Güngören Belediye Başkanı Bünyamin Demir, AK Parti Güngören İlçe Başkanı Devran Yalçınkaya ve beraberindeki heyet eşlik etti. Kurum, vatandaşlar tarafından ilgiyle karşılandı. Kurum yanına gelen vatandaşlarla el sıkışıp sohbet ettikten sonra hatıra fotoğrafı da çektirdi.

Yaşlı bir vatandaşın kendisini görünce hayır duaları etmesi üzerine Kurum, “Bizim insanımız böyle dualarla başladı. İçindeki duyguları dışa yansıttı” ifadelerine yer verip teşekkür etti. Beylikdüzü’nde evleri 12 yıldır müteahhit tarafından yapılmayan bir vatandaş Kurum’dan yardım istedi. Murat Kurum ise elinden ne gelirse yardımcı olacağını belirtti. İçme suyuyla alakalı problemi gündeme getiren vatandaşa cevap veren Kurum, “İstanbullular çeşme suyundan sağlıklı su içecekler” şeklinde konuştu.

“O zamanda geldim, yine geleceğim”

Bir vatandaşla sohbeti esnasında Güngören için yaptıklarını anlatan Kurum, “Güngören’de kentsel dönüşümden, Millet Bahçesi’ne, otoparka kadar onlarca projeyi belediye başkanıyla beraber yaptım. Tozkoparan’daki dönüşümü yaptım. O zamanda geldim, yine geleceğim” ifadelerini kullandı.

“İstanbul’daki hedeflerimiz içerisinde üretimi nitelikli olarak gerçekleştirmek olacak”

Güngören’de bir esnafın iş yerine giren Kurum, “1 Nisan sabahı İstanbul’a esnafımızla, vatandaşımızla, gençlerimizle, kadınlarımızla birlikte çiçek açacak. İstanbul’umuzu el birliği içinde güzel yarınlara hazırlayacağız” dedi.

Kurum, "Ayakkabı konusunda çok iyiyiz. Yurt dışındaki bütün markalar burada üretiliyor. Konya’da var, İstanbul’da Başakşehir’de atölyeler var. İstanbul’un hemen hemen her ilçesinde ayakkabı üretimini yapıyoruz. İstanbul’daki hedeflerimiz içerisinde üretimi nitelikli olarak gerçekleştirmek olacak. Bu üretim alanlarına ilişkin de sanayi, ticaret ve esnaf odamızla birlikte bu üretimlerin yapılabileceği alanları da sunuyor olacağız. Esnafımız ve üreticimiz de kazanacak. Vatandaşımızın bu konu içine girmesi bizim için çok değerli. El birliği ile bu projeleri yapıyor olacağız" dedi.

“Bırakın zam yapmayı biz ucuzlatmak için geliyoruz”

Vatandaşlarla da sohbet eden Murat Kurum “Hayatını ucuzlatmak ve kolaylaştırmak adına zam değil, indirim yapacağız. Milletimizle el ele her sorunu her problemi beraber çözeceğiz” şeklinde konuştu. Vatandaş ise Kurum’dan halk ekmeğin fiyatının yüksek olduğundan yakınarak düşürülmesi için talepte bulundu. Bunun üzerine konuşan Murat Kurum, "Bırakın zam yapmayı biz ucuzlatmak için geliyoruz” dedi.