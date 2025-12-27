İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca Bayrampaşa Belediyesine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonda İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı İtfaiye Daire Başkanı Remzi Albayrak gözaltına alındı.

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alınan Remzi Albayrak, sağlık kontrolü için Bayrampaşa Devlet Hastanesine getirildi. Sağlık kontrolünün ardından Albayrak, ifade işlemleri için emniyete götürüldü.

Öte yandan, soruşturma kapsamında Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Bayrampaşa İlçe Yönetimi üyesi Bekir Ö., İş adamı İbrahim A., ve şoför Hakan K., hakkında gözaltına kararının bulunduğu öğrenildi.

REMZİ ALBAYRAK KİMDİR?

1964 yılında Eski Yugoslavya’nın Sancak bölgesinde doğdu ve 1969 yılında Türkiye’ye göç etti. Şehit Kamil Balkan İlkokulu’nu, Oğuzhan Ortaokulu’nu, Kuleli Askeri Lisesi’ni ve İstanbul Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı’nı bitirdi. Türk Silahlı Kuvvetlerinin çeşitli birlik ve kurumlarında görev alarak 2010 yılında Albay rütbesiyle emekli oldu. Askerlik hayatı boyunca Bosna-Hersek’teki savaşta NATO (SFOR) karargahında, Almanya’nın Heidelberg şehrinde bulunan 7’nci American Ordusu (LANDCENT)’nda ve ABD San Antonio şehrinde bulunan Lackland Air Force Base’de yurtdışı görevleri icra etti.