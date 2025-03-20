Dosya hakkında bilgileri olmadığını söyleyen Çelik, "AK Parti'nin adı darbeyle ayrı yazılır. Bu iddialar CHP'liler tarafından ortaya atılmış iddialardır. Kendi içlerinde kurdukları sandığı Türkiye'nin resmi sandığı sanıyor" dedi.

İBB'ye yolsuzluk ve terör soruşturması kapsamında gözaltına alınan 87 şüpheli arasında Ekrem İmamoğlu da yer aldı. Yaşananlar sonrası Özgür Özel, dün Saraçhane'de miting düzenleyip bunu 'darbe' olarak niteledi.

AK Parti'den konuyla ilgili ilk açıklama geldi.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik özetle şunları söyledi:

Süreç başladığı andan itibaren Özgür Özel çıkıyor, bunun Cumhurbaşkanımız ve partimiz tarafından CHP'ye darbe girişimi olduğunu söylüyor. Özel'in kullandığı kavramlar ağır bir sorun olduğunu gösteriyor.

Dosya hakkında bilgimiz yok.

Özel, siyasetin nerede ve nasıl duracağını bilmiyor.

AK Parti'nin adı darbeyle ayrı yazılır. Özel'in bizi darbecilikle suçlayacak kapasitesi ve dayanağı yoktur.

Özel normalleşme deyince biraz umutlanmıştık. Ancak bir kez daha görüyoruz ki umudumuz boşa çıkmıştır.

Özel, darbe girişimi nedir diye merak ediyorsa, CHP'nin tarihinde vardır bunlar. Bizim karanlık vesayet ile ilişkimiz yoktur.

Defalarca hür seçimlerle de CHP'ye değil Cumhurbaşkanımıza destek verilmiştir.

Biz sizin gibi siyaseti illegal yollara dizayn etmeye değil kendi kaderimizi çizmiş bir partiyiz. Cumhurbaşkanımzıa söylediğiniz sözlerin alnınıza yazılmış bir utanç olacaktır. Cumhurbaşkanımızın demokrasimize verdiği emek CHP'ye yüzyıl yeter.

CHP'de ister helalleşme ister normalleşme densin mutfakta hep aynı şey çıkıyor. Mutfakta Yassıada zihniyeti hep duruyor.

Bugün de gündem de bugün yolsuzluk ve terörle ilgili yürütülen soruşturmada ortaya çıkan iddialar CHP tarafından zaten konuşuluyordu. CHPliler tarafından ortaya atılmış iddialardır. Özel dönecek bizzat kendi partisindeki iddialara cevap vermesi gerekmektedir.

"Ben CHP'li belediyelere kefilim" diyebiliyor mu?

CHP'nin iç süreçlerini Türkiye'nin resmi süreçleriyle karıştırıyor. Kendi içlerinde kurdukları sandığı Türkiye'nin resmi sandığı sanıyor. Seçime daha 3 sene var. Siz kendi iç seçim sürecini Türkiye'nin resmi seçimi zannedersiniz o zaman sizin zihniyetinizde demokrasi olmaz bu paralel devlet anlayışıdır.

Kendi partisinde dahi bir mutabakat yoktur.

Bu yargısal süreçle Cumhurbaşkanımızın şiir okumasını eş değer tutmaya çalışıyor. Sayın Özel'e söylemek isterim ki yargısal sürece saygı duymadığınızı gösteriyor.

CHP'liler tarafından gündeme geliyor bu iddialar. Dün Türkiye'de bir tane sivil darbe oldu, Özel sandığa çağırırken çıktı adayın kim olduğunu ilan etti. Özel'in konuşması CHP'li seçmene sivil darbedir.

Masumiyet karinesi esastır.

Biz bu yargısal süreci bu çerçevede takip ediyoruz ifaderine yer verdi.