Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Av. Sinan Tekin, Esenler ve Sancaktepe ilçe kongrelerinde tarım, sağlık, gıda güvenliği, konut krizi ve ruh sağlığı sorunlarına dikkat çekti.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Sosyal İşler Başkanı Av. Sinan Tekin, Esenler ve Sancaktepe ilçe kongrelerinde yaptığı konuşmalarda Türkiye’nin ahlaki, sosyal ve ekonomik sorunlarına dikkat çekti. Tekin, “Bu toplumu ayakta tutan ahlaktır, adalettir, alın teridir” diyerek toplumsal çöküş uyarısında bulundu.

Zirai don felaketiyle sarsılan çiftçilere verilen desteğin yetersiz olduğunu belirten Tekin, “Sadaka gibi masraf ödemeleri değil, nakdi destek, faizsiz kredi ve borç ertelemesi lazım” dedi. 2006 Tarım Kanunu’na göre çiftçiye GSYH’nin %1’i oranında destek verilmesi gerektiğini hatırlatarak, “2025 bütçesinde bu oran yüzde 0,22. Aradaki 500 milyar lira nerede?” diye sordu.

Kıbrıs’ın stratejik önemine vurgu yapan Tekin, “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti yalnız bırakıldı. Güney Kıbrıs’ı tanıyan ülkelere karşı pasif kalıyoruz. Kıbrıs, vatan toprağıdır; ona sahip çıkmak namus borcudur” dedi. Kahramanmaraş’taki “diyaliz çetesi” skandalını eleştiren Tekin, “Bu, sağlık sisteminin özel çıkar gruplarına teslim edilmesinin sonucu” dedi. Gıda güvenliği konusunda ise Listeria bakterisi skandalına değinerek, “19 milyar cirolu firmaya 210 bin lira ceza caydırıcı mı? Gıda güvenliği, milli güvenlik meselesidir” ifadelerini kullandı.

OECD verilerine göre Türkiye’nin kira artışında dünya birincisi olduğunu belirten Tekin, “Kiralar yüzde 409 arttı, barınma lüks haline geldi. Sosyal konut seferberliği başlatılmalı” çağrısında bulundu. Teşkilata teşekkür eden Tekin, konuşmasını, "Sizler milletin vicdanısınız. Bu haklı yürüyüşte zafer inananlarındır ve yakındır" dedi.