Soruşturma dosyasında, İmamoğlu’nun sık sık toplantı yaptığı Beşiktaş’taki otelin dönemin müdürü Sinan U.’nun savcılık ifadesi ortaya çıktı. Kameraların kapatıldığı iddialarına ilişkin konuşan Sinan U., görüntülerin kaydedildiği kameranın kapatıldığı anı görmediğini öne sürerken, İmamoğlu otele her geldiğinde jammer cihazlarının da getirildiğini itiraf etti.

Kasım 2023'te otelde göreve başladığını ve Mart ayı sonuna kadar müdürlük yaptığını söyleyen Sinan U., bu süreçte Ekrem İmamoğlu’nun kalabalık bir ekiple birkaç kez otele geldiğini, her seferinde korumalarının önceden gelip toplantı salonlarını kontrol ettiğini aktardı. Korumaların yanlarında jammer taşıdığını söyleyen U., bu cihazların kullanıldığını ancak otel sisteminde bir aksaklık yaşanmadığını belirtti.

İfadesinde, güvenlik müdürü Osman Gündüz Bora O.’nun işe alınmasını kendisinin önerdiğini ve söz konusu kişinin halen otelde çalıştığını da belirten Sinan U., toplantıların faturalandırılmasında “M***” isimli bir şahsın isminin kullanıldığını söyledi. Otelden ayrılma kararının ise soruşturmayla ilgisi olmadığını, firma ile anlaşmazlık yaşadığı için ayrıldığını ifade etti.

Savcılığın yönelttiği suç delillerini gizleme ve değiştirme suçlamalarını reddeden Sinan U., kamera kayıtlarını şahsen izlemediğini, otelde 400’e yakın kamera bulunduğunu ve her birini anlık takip etmenin mümkün olmadığını vurguladı. Görüntülerin kaybolmadığını, olayların ardından arşivlerin incelendiğini belirtti.

Hatırlanacağı üzere, yürütülen yolsuzluk soruşturmasında İmamoğlu, “suç örgütü kurmak ve yönetmek”, “irtikap”, “rüşvet”, “ihaleye fesat karıştırmak” gibi suçlamalarla tutuklanmış ve görevinden uzaklaştırılmıştı. Beşiktaş’taki otelde yaşanan kamera kapatma iddiaları üzerine Sinan U. ve güvenlik müdürü Osman Gündüz Bora O. hakkında da gözaltı kararı verilmiş, şüpheliler işlemlerinin ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.