Türkiye’nin savunma sanayisindeki gelişimi ve NATO tecrübesi, ülkemizi stratejik bir ortak haline getiriyor. İngiltere merkezli The Economist'in haberinde, "Korkmayın, Avrupalılar. Arkanızda Recep Tayyip Erdoğan var" ifadelerine yer verildi.

Amerika Birleşik Devletleri’nin küresel güvenlik sahnesinden kademeli olarak çekilmesi, Rusya'dan kaynaklanan tehditlerin artması ve Ukrayna’nın savunma pozisyonunda kalması, Avrupa’nın güvenlik mimarisinde yeni aktör arayışlarını hızlandırdı.

Bu süreçte Türkiye, Avrupa için stratejik bir ortak olarak öne çıkmaya başladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 11 Nisan’da yaptığı açıklamada, “Avrupa güvenliğinin Türkiye olmadan düşünülemeyeceği bir kez daha ortaya çıkmıştır” ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bu açıklaması, Avrupa kamuoyunda dikkatle izlenirken, Türkiye’nin savunma ve güvenlik alanındaki rolüne ilişkin değerlendirmeleri de beraberinde getirdi.

The Economist'in haberine göre, Türkiye’nin, ekonomik zorluklara rağmen, savunma sanayisinde gösterdiği ilerleme; zırhlı araçlardan insansız hava araçlarına, savaş gemilerinden mühimmata kadar geniş bir yelpazede üretim kapasitesine ulaşması, Avrupa'nın ilgisini çekiyor.

Derginin haberinde, "Amerika geri çekiliyor. Rusya'dan gelen tehdit artıyor. Ukrayna savunmada. Yeni harcama vaatlerine rağmen, silah üretimi rahatlık için çok düşük kalıyor. Korkmayın, Avrupalılar. Arkanızda Recep Tayyip Erdoğan var" ifadelerine yer verildi.

Özellikle Avrupa'nın mühimmat ihtiyacının bir kısmını karşılayabilecek sanayi altyapısı ve NATO içindeki askeri tecrübesi, Türkiye’yi önemli bir ortak konumuna taşıyor.

Öte yandan, Türkiye’nin Ukrayna meselesinde de aktif rol üstlenmeye hazır olduğu görülüyor. Ankara yönetimi, bir ateşkes durumunda kurulacak uluslararası barış gücüne asker katkısı sağlamayı teklif etti. Bu öneri, Avrupa ile Türkiye arasında savunma iş birliğini derinleştirme potansiyeli taşıyor.

Ancak Türkiye'nin NATO içindeki geçmiş tutumu ve demokratik göstergelerdeki gerilemesi, Avrupa başkentlerinde soru işaretleri oluşturmaya devam ediyor.

Avrupa Birliği yetkilileri, son dönemde Türkiye'de muhalefet figürlerine yönelik baskılara rağmen, güvenlik öncelikleri doğrultusunda Ankara ile ilişkileri derinleştirmekte kararlı olduklarını ifade ediyor.

Bu durum, Ukrayna ve Avrupa'nın savunma kapasitesi açısından olumlu bir gelişme olarak değerlendirilirken, Türkiye’deki demokratik gerileme bakımından endişe verici bulunuyor.