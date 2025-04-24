Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Türkiye’nin ekonomik ve sosyal sorunlarla zor bir dönemden geçtiğini belirten CHP'li Namık Kemal Oğuz, Edirne'de yaptığı konuşmada olası genel seçimde CHP'nin halkın umudunu yeşerteceğini öne sürdü.

CHP’nin halkın yanında durarak umudu yeniden inşa edeceğini vurgulayan Oğuz, “Türkiye siyaseti yol ayrımında. CHP, sadece doğruları söylemekle yetinmemeli; halkın duygularına dokunan, onları harekete geçiren bir siyaset anlayışıyla sahada olmalı. Seçmen, afiş değil, mahallesinde değişim başlatacak enerji istiyor. Uzunköprü’de ‘Yollarım hâlâ çukur’ diyen vatandaşı duymalıyız. Sandığı ikna edecek olan, küçük ama gerçek adımlardır” dedi.

Edirne’nin Türkiye için umut merkezi olabileceğini vurgulayan Oğuz, “Edirne’de başlayan değişim, tüm ülkeye yayılır. CHP Edirne Örgütü, bu değişimin öncüsü olabilir. Her sandığa bir gönüllü, her kahveye bir umut taşıyacağız. Gençlik ve Kadın Kollarımız sahada aktif olmalı” diye konuştu.

Uzunköprü’den Edirne’ye, oradan Türkiye’ye umut taşıyacaklarını vurgulayan Oğuz, "Yeter ki inanalım, çalışalım ve birlikte yürüyelim.” dedi.