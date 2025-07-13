Kulüp tesislerinde düzenlenen imza töreninde konuşma yapan Yönetim Kurulu Üyesi Alican Yavaş, camianın yakından tanıdığı İbrahim Sürgülü ile yeniden yolların kesiştiğini belirtti. Yavaş, “Camiamızın yakından tanıdığı ve sevdiği stoper mevki oyuncusu İbrahim Sürgülü ile 1 yıllık anlaşma sağladık. Kendini daha önce kulübümüzde oynadığı dönemde stoper olmasına rağmen bir sezonda 12 gol atma başarısı göstermişti. Hem gol yollarında etkili olmuş hem de kritik müdahaleleri ile rakip takım forvetlerin korkulu rüyası olmuştu. İbrahim kardeşimize yuvasına tekrar hoş geldin diyor, güzel bir sezon geçirmemizi diliyorum.” Dedi.

İbrahim Sürgülü ise “Evime tekrar geldiğim için mutluyum. İnegölspor’da güzel günler geçirmiştik. Kani başkanım beni arayınca hiç düşünmeden teklifini kabul ettim. İnşallah bu sezon taraftarlarımıza güzel maçlar izlettireceğiz. Anlaşma hem şahsıma hem de İnegölspor camiasına hayırlı uğurlu olsun.” dedi.