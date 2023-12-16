Çocukluktan bu yana çalışmalarını titizlikle sürdüren İç Mimar-Ressam Ebru Güve bir çok büyük projeye imza attıktan sonra ilk kez kişisel sergisini açtı. Güve, Ataşehir’de açılan sergisiyle kadınların bastırılan ve gölgelenen duygularının gizemini resimlere yansıtmasıyla dikkat çekiyor.

Başarılı projelere attığı imzalarla adından sıkça söz ettiren Ebru Güve resim sanatında yeni bir yıldız olarak varlığını hissettirmeye hazırlanırken gizemli çalışmalarıyla da merak uyandırıyor. İstanbul Ataşehir’de faaliyet gösteren iç mimarlık ve sanat atölyesiyle dikkat çeken Ebru Güve 7 yaşından bu yana en büyük tutkusu olan resim yapma alanında da varlığını bir anda dünyaya duyurmak için hazırlıklarını tamamladı.

Bir yandan İstanbul’un en prestijli projelerine imza atan Ebru Güve diğer yandan sanata meyilli yeni yeteneklerin keşfinde önemli rol alırken bu kez de kendi yaşamına dokunarak ilk kişisel sergisini açtı. İstanbul Ataşehir’de faaliyet gösteren iç mimarlık ve sanat atölyesinde bir yandan en çok sevdiği ve alanında adını zirveye taşıyan mesleği olan iç mimarlık ve mimari danışmanlık yaparken diğer yandan da tuvallerde oluşturduğu eşsiz resimlerle adını unutulmaz ressamlar arasına yazdırmak için ilk adımını attı. Güve, 15 Aralık’ta açılan sergisinin Ocak ayının başına kadar açık olduğunu belirtti.

“Yedi yaşımdan bu yana resimde iç içe büyüdüm”

Sergi açılışında konuşan İç Mimar-Ressam Ebru Güve, “Sergimi pop art ve kadın sanatı adı altında oluşturdum. Genellikle kadın portrelerinden oluşan içselleşmiş duygularla yola çıkarak onları resmettim. Kendi içsel duygularımı göstermeye özen gösterdim. Hayatta her insanın kayıpları, eksiklikleri olur. Ben bu zamanlarda resme sarıldım. 3 boyutlu yön kazandırarak mimariye de değinmek istedim. 7 yaşımdan bu yana resimde iç içe büyüdüm. Resim benim için bir hayat biçimi. Tek renk çalıştığım portrelerim var. Onlar için daha çok geri dönüş alıyorum. Duygu anlamında daha yüklü olduğunu düşünüyorlar. Bu durum aslında kişinin kendi ile bağdaştırdığı içsel dünyası alakalı. Pop art tarzı resimler de çok dikkat çekiyor, güzel dönüşler alıyorum. Pop artta kadın portreleri ile öncülük yapmak istiyorum. Sergim 2 hafta boyunca sürecek” diye konuştu.