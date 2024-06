Galatasaray'ın golcü ismi Mauro Icardi bu sezon gösterdiği performans ve karakteriyle taraftarın sevdiği isimler arasına yerleşmişti. 24. Şampiyonlukta payı büyük olan Arjantinli isim sosyal medya hesabından yaptığı hareket sonraası dikkatleri üzerine çekti.

Icardi'nin Türkiye'ye gelmesinde büyük payı olan Erdem Timur'un takımdan ayrılması sonrası yıldız isim paylaşımlarıyla üzüntüsünü belirtmişti. Paylaşımında yönetime sitemini şu şekilde ifade etti;

"Hiçbir zaman yalnız değildin. Hiçbir zaman yalnız yürümedin. Her savaşta omuz omuza, her şeye ve herkese karşı savaştın.. Birlikte göğüs gerdik fırtınalara, ne kadar güçlü olursa olsun ve hep galip çıktık. Bugün aşklarınızın kulübüne, uğruna canınızı verdiğiniz kulübe veda ediyorsunuz ve çok az kişi bunu biliyor ama bitti diye ağlamayın, oldu diye gülümseyin ve eminim gelecekte öyle olacaktır. Geri döneceksin ve her zamankinden daha güçlü olacaksın. Seni çok seviyorum Erden Timur, her şey için sonsuz teşekkürler.''