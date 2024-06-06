Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, hafta sonu yapılacak YKS’ye girecek öğrenci ve görevli personel için ücretsiz seferler düzenleyecek.

Yükseköğretim Kurumlar Sınavı’nda 2 milyondan fazla öğrenci ter dökecek. Büyükşehir Belediyesi, Kocaeli’de YKS’ye girecek 120 bin 195 öğrenci ve görevli personel için ek seferler düzenleyecek. Ayrıca öğrenciler ve görevliler için ücretsiz ulaşım imkanı sağlanacak. Öğrencilerin sadece sınav giriş belgesi, görevlilerin ise görevli kartlarını göstermeleri yeterli olacak.