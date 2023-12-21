İngiliz basını, Manchester United'ın Sarı Kırmızılıların yıldız golcüsü Mauro Icardi için harekete geçtiğiniz yazdı.

Galatasaray'da attığı gollerle taraftarın sevgilisi haline gelen Mauro Icardi için İngiliz devi kapıyı çaldı. İşte detaylar...

Habere göre United, ocak ayında Galatasaray'ın kapısını Icardi'yi kiralamak için çalacak.

Haberde sözleşmede bir satın alma opsiyonunun da yer alacağı yazılırken, Manchester United Teknik Direktörü Erik ten Hag'ın devre arasında kesinlikle forvet istediği ifade edildi.

25 MAÇTA 17 GOL ATTI

Bu sezon Galatasaray'da 25 maça çıkan Icardi, 17 gol atarken 6 kez de asist yaptı.

Arjantinli yıldızın sarı-kırmızılı takımla 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.