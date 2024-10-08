İlçedeki muhtarlıkların daha kaliteli şartlarda hizmet verebilmeleri için, muhtarlık binalarını yenileme çalışmalarını sürdüren Ataşehir Belediyesi, İçerenköy Muhtarlığı için yeni bir bina yaptı. Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel, İçerenköy Muhtarlığı’nın eski yerine ise İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı Bölgesel İstihdam Ofisi kurulacağını belirtti.

İlçedeki mahalle muhtarlıklarını destekleyerek onlara görev yapabilecekleri yer tahsislerinde bulunan Ataşehir Belediyesi, Neşet Ertaş Kültür Evi’nde yer alan İçerenköy Muhtarlığı için yeni bir yer sağladı. Türkiye’nin en büyük mahalleleri arasında ilk sıralarda bulunan İçerenköy’ün muhtarlığı, şu an bulunduğu alanın karşı caddesindeki, yaklaşık 25 metre uzaklıktaki yeni yerine taşınacak.

Ataşehir Belediyesi’nin gerçekleştirdiği yapım çalışmaları kapsamında; kaba inşaatı, iç tesisatı ve dış cephe işlemleri tamamlanan yeni muhtarlık binası, Kasım ayı içerisinde hizmet vermeye başlayacak. 75 metrekarelik yapı içerisinde; muhtar odası, sekretarya, depo, mutfak ve lavabo bölümleri bulunuyor. Dezavantajlı yurttaşlar da unutulmayarak muhtarlık binası girişine engelli rampası yapıldı. İçerenköy Muhtarlığı’nın eski yerine ise İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı Bölgesel İstihdam Ofisi kurulacak.

İçerenköy Muhtarlığı’nın görev yapacağı yeni yerine taşınırken, vatandaşların alışkın olduğu bölgeye yakın olmasına özen gösterdiklerini belirten Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel, Neşet Ertaş Kültür Evi’nde hizmet vermeye başlayacak Bölgesel İstihdam Ofisi’nin de Anadolu Yakasındaki en büyük Bölgesel İstihdam Ofisi olacağını ve binlerce Ataşehirliye iş imkanı sağlayacağını söyledi.