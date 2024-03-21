Yeşim Grup, ’Önce İnsan’ projesinde yer alan öğrencilerini ’İçindeki Yıldızı Keşfet’ kitabının yazarı Özlem Şenkoyuncu ile bir araya getirdi.

Yeşim Grup’un Önce İnsan projesi çerçevesinde Bursa Erkek Lisesi’nde, Bursa Anadolu Lisesi ve Şükrü Şankaya Anadolu Lisesi öğrencilerinin de katılımıyla bir söyleşi düzenlendi. Yeşim Grup ile Türkiye Eğitim Vakfı (TEV) iş birliğinde gerçekleşen etkinliğin konuğu, geçmişte Yeşim Akademi’nin de yöneticiliğini yapan, İçindeki Yıldızı Keşfet kitabının yazarı Özlem Şenkoyuncu oldu. Şenkoyuncu, öğrencilerin motivasyonunu artıracak ve onlara ilham verecek bir sunum gerçekleştirdi.

Etkinliğin açılış konuşmasını yapan Yeşim Grup Kurumsal İletişim Direktörü Dilek Cesur, Yeşim Grup olarak TEV iş birliğiyle İçindeki Yıldızı Keşfet kitabının basımına sponsor olduklarını ve kitaptan elde edilen tüm gelirin TEV Şükrü Şankaya Eğitim Bursu’na aktarıldığını söyledi.

Gönüllülük alanında 20 yıldır çalışmalar yaptığını ve lise yıllarında bu alanda bir araya gelen öğrencilerin çok şanslı olduğunu dile getiren TEV Bursa Şube Başkanı Sertaç Şipka da, TEV Şükrü Şankaya Burs Fonu ile 40 kız öğrencinin eğitimine destek olduklarını ve Bursa’da da yüzlerce öğrenciye burs imkanı sağladıklarını belirtti.

Etkinliğin ana konuşmacısı Özlem Şenkoyuncu ise “İçindeki Yıldızı Keşfet” temalı sunumunda öğrencilere hayallerini gerçekleştirmeleri konusunda onları motive edecek, hedefleri doğrultusunda nasıl ilerleyecekleriyle ilgili yol gösterecek ve kişisel gelişimlerini destekleyecek ipuçları verdi.

Öğrencilere, üniversite yıllarında derneklerde aktif olarak çalışma tavsiyesinde bulunan Şenkoyuncu, “Bu durum hem sosyal hayatınızın hem de okul hayatınızın güzelleşmesine imkan sağlarken, ayrıca üniversite yaşantınızda da sizlere önemli katkılar sağlayacaktır” dedi.

Hayatın bir öğrenme yolculuğu olduğunun altını çizen Özlem Şenkoyuncu, öğrencilere, “Hep hayatıma neler ekleyebilirim arayışı içinde olun. Bu sizi hep genç ve dinamik tutacaktır” diye konuştu.