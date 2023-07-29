Şırnak İl Jandarma Komutanlığı, istihbarat çalışmaları ve hava keşif desteğiyle Şırnak Uludere'de bulunan bir terörist grubun konumunu belirledi ve hemen bir operasyon başlattı.

Van Jandarma Asayiş Kolordu ve Şırnak Jandarma Bölge Komutanlıklarının komutasında, Şırnak İl Jandarma ve Beytüşşebap Jandarma Komando Alay Komutanlıkları işbirliğiyle gerçekleştirilen operasyonda, Hava Kuvvetleri Komutanlığı uçakları ve J-SİHA'lar da ateş desteği sağladı. Bu kahramanlarımızın öncülüğünde Şehit Jandarma Teğmen İsmail Can AKDENİZ operasyonu düzenlendi.

Jandarma Özel Operasyon (JOPER), Jandarma Özel Harekât (JÖH) ve Jandarma Komando Timlerinin katıldığı operasyonda, silahlarıyla birlikte 5 terörist etkisiz hale getirildi.

Operasyon hala devam ediyor. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya Twitter üzerinden yaptığı paylaşımla o anları saniye saniye paylaştı.