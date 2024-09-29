Saldırıdan önce bir yorumunda vurulacağını ima eden Serhat Akın, Perşembe akşamı Kavacık’ta motosikletli iki kişinin saldırısına uğramış ve bacağından vurulmuştu.

Olay sonrası hızla kaçan saldırganları yakalamak için polis geniş çaplı bir operasyon başlattı. İlk olarak, saldırı anında tetikçiye yardım eden E.Ü., A.A., ve İ.T. isimli şüpheliler gözaltına alındı. Ardından, saldırıyı bizzat gerçekleştiren kişi ile motosikleti kullanan zanlının fotoğrafları kamuoyuyla paylaşıldı.

Saat 21.50’de ise İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından(X) olaya karışan tüm zanlıların yakalandığını açıkladı.

Bakan Yerlikaya’nın yaptığı açıklamaya göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ve İstihbarat Şube ekiplerinin koordineli çalışmaları sonucunda olaya karıştıkları belirlenen O.D. (saldırıyı gerçekleştiren), O.M. (motosikleti kullanan), E.Ü. (şüphelilere yardım eden ve otomobili kullanan), M.A. (şüphelilerle birlikte hareket eden) ve İ.T. (olay sonrası şüphelilere destek veren) gözaltına alındı. Ayrıca, saldırıda kullanılan ruhsatsız silah da ele geçirildi.