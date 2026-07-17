Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda oynayacağı Gornik Zabrze maçları için kadrosunu UEFA'ya bildirirken, yeni transferlerden Nathan Ake, Mason Greenwood, Vedat Muriqi ile N'Golo Kante listede yer almadı.

Sarı-lacivertlilerde Teknik Direktör İsmail Kartal, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda oynayacakları Gornik Zabrze maçları için kadrosunu belirledi. UEFA'ya bildirilen listede yeni transferler Vedat Muriqi, Nathan Ake ve Mason Greenwood yer bulamazken, N'Golo Kante de kadroya yazılmadı. Fenerbahçe ilk maçtan 24 saat öncesine kadar listeye 2 oyuncu ekleme ve çıkarma yapabilecek.

Fenerbahçe'nin UEFA'ya bildirdiği kadroda şu oyuncular yer alıyor:

'Ederson, Mert Günok, Tarık Çetin, Çağlar Söyüncü, Mert Müldür, Jayden Oosterwolde, Nelson Semedo, Yiğit Efe Demir, Fred, İsmail Yüksek, İrfan Can Kahveci, Matteo Guendouzi, Bartuğ Elmaz, Talisca, Kerem Aktürkoğlu, Marco Asensio, Cengiz Ünder, Anthony Musaba.'