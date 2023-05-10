İçişleri Bakanı ve İstanbul 2. Bölge Milletvekili adayı Süleyman Soylu Sarıyer’de yüzlerce vatandaşla bir araya geldi, 15 Temmuz sonrası kendisine yasak koyan Amerika’ya seslenerek, “Beni iki defa Amerika’da istenmeyen adam ilan ettiler, yasak koydular. İki defa değil 10 bin defa yasak koysan, yolundan dönen namerttir.” dedi.

İçişleri Bakanı ve İstanbul 2. Bölge Milletvekili Süleyman Soylu, seçim çalışmaları kapsamında Sarıyer’de AK Parti İlçe Başkanlığı’nın düzenlediği programa katıldı. Burada vatandaşlara seslenen Soylu,

“Beni iki defa Amerika’da istenmeyen adam ilan ettiler, yasak koydular, ya iki defa değil, 10 bin defa yasak koysan, yolundan dönen namerttir yani. On bin defa. Biz Bay Bay Kemal miyiz ki? Amerika’nın çocuğu olalım. Biz bu milletin çocuğuyuz bu milletin. Bu milletin çocuğuyuz.” dedi.

"Türkiye’nin Ekonomisini Çökertmeye Çalıştılar"

Soylu, “Kıymetli hemşehrilerim, 15 Temmuz darbesiyle Türkiye bir maliyet yükledi. Yetmedi, ardından bir maliyet daha geldi. Döviz saldırısı yaptılar. Dolar saldırıları yaptılar. Türkiye’nin ekonomisini çökertmeye çalıştılar. Yetmedi. Hepimiz salgını yaşadık değil mi? Pandemiyi, koronavirüsü. Amerika, Avrupa yaşlılarını ölüme terk etti. O Bay Bay Kemal çıkmış o zaman diyordu ki, bu şehir hastaneleri israftır. Şehir hastanelerini, Tayyip Erdoğan’ı mahkemelere vereceğim. Ne oldu? O çok güvendiğin Amerika, Avrupa hastaneleri insan girmeden, bahçelerinde insanları bile kabul etmediler. Tayyip Erdoğan’ın yaptığı beş yıldızlı devlet hastanelerinde, şehir hastanelerinde bu millet Allah’a çok şükür tedavi gördü, sağlığına kavuştu. Kıymetli hemşehrilerim, sadece o kadar değil. Yüzer yüzer huzur evlerindeki insanları Avrupa’da, Amerika’da öldürdüler. Ama Türkiye’de muhtarımız, Türkiye’de kaymakamımız, Türkiye’de öğretmenimiz, imamımız, hep birlikte evet Vefa Sosyal Desteklerini kurduk. Sonra can, biz yaşlılarımızın ilaçlarını evine götürdük mü? Evde bakım hizmetlerini yaptık mı? Market alışverişlerini, pazar alışverişlerini yaptık mı? Bankalardan emekli maaşını bekçilerimiz, polislerimiz, alıp evlerine götürdüler mi? Kıymetli hemşehrilerim, sadece bu kadar mı? Hayır. Onlar birbirlerinin maskelerini çaldılar. Onlar aşı yaptılar ama fukara ülkelerle, orta ülkelere vermediler. Yüzleri, maskeleri, kendi maskeleri piyasaya çıktı. Kıymetli hemşehrilerim, daha Türkiye çok maliyetler yaşadı. Aynı zamanda Türkiye’nin güneyinde, Hakkari’nin güneyinde, Hakuk’tan ta Afrin’e kadar, Hatay’ın güneyindeki, Afrin’e kadar kıymetli hemşehrilerim, bin üç yüz kilometrede Amerika terör devleti kurdurmak istedi.” diye konuştu.

"Bu Ülkenin Dağlarında 85 Terörist Kaldı"

Bakan Soylu, “Orada terör devletini kurdurmak isteyen Amerika, PKK’ya, PYD’ye kurdurmak istiyor. Şunu buradan söylüyorum. Bu ülkenin dağlarında 85 terörist kaldı. Allah’ın izniyle inayetiyle 29 Ekim 2023, Cumhuriyetimizin 100. yılında bu ülkenin dağlarında bir tek terörist bırakmayacağız. Yetmedi Allah nasip edecek 14 Mayıs’ta yetkiyi bu millet bize verecek Suriye’nin ve Irak’ın kuzeyinde bir tek terör yuvası bırakmayacağız, inlerine gireceğiz Allah’ın izniyle. Ülkemizi Amerika’nın oyunlarıyla yıllardır tam kırk yıldır bu ülkeyi kan gölüne çevirenlere bundan sonra müsaade etmeyeceğiz. Türkiye eski Türkiye değil, şu tablo Türkiye’nin eski Türkiye olmadığını net bir şekilde gösteriyor. Allah razı olsun sizden.” diye konuştu.