Kurban Bayramı’nda e-ticaret sektörü yoğun bir alışveriş hareketliliği yaşadı. Elektronik Ticaret İşletmecileri Derneği Başkanı Hakan Çevikoğlu, bu bayram süresince Türkiye genelinde e-ticaret hacminin 300 ila 350 milyar TL arasında olmasını öngördüklerini belirtti.

Haber Global'den Sibel Gülersöyler’in aktardığı bilgilere göre, tüketicilerin alışveriş tercihleri bayram hazırlıkları ve yaz tatiline yönelik ihtiyaçlara göre şekilleniyor. Bu süreçte özellikle mutfakta pratiklik sunan ve fonksiyonel özellikleriyle öne çıkan ürünlere olan talep belirgin şekilde artmış durumda. Derin dondurucu, kıyma makinesi, bıçak seti, düdüklü tencere, buzdolabı poşeti ve kolonya gibi doğrudan bayrama yönelik ürünlerin yanı sıra; züccaciye, küçük ev aletleri ve beyaz eşya gibi kategoriler de yoğun ilgi görüyor.

Kurban alışverişi hızlandı

Kurban etlerinin hijyenik ve kolay bir şekilde işlenmesini sağlayan ürün ve çözümler, tüketicilerin satın alma kararlarında önemli bir rol oynarken; yazlık evlerde geçirilen zaman ve kalabalık sofralara yönelik ihtiyaçlar da alışveriş alışkanlıklarını yönlendiriyor. Bu dönemde tüketicilerin alışveriş tercihlerinin yalnızca temel gereksinimlere değil, aynı zamanda konfor ve yaşam tarzına yönelik unsurlara da odaklandığı dikkat çekiyor.

Bayram tatilini seyahatle değerlendiren tüketiciler, yalnızca fiziksel ürünlerde değil, aynı zamanda uçak bileti, otel rezervasyonu ve araç kiralama gibi dijital hizmetlerde de online platformları tercih ediyor. Özellikle son dakika planları yapan kullanıcılar, çevrim içi alışverişin sunduğu hızlı rezervasyon ve anlık kampanya fırsatlarından yararlanarak süreci daha esnek ve verimli hale getiriyor. Bu eğilim, e-ticaretin yalnızca ürün alışverişiyle sınırlı kalmadığını; aynı zamanda zaman planlaması, ulaşım ve tatil organizasyonu gibi alanlarda da etkili bir çözüm sunduğunu ortaya koyuyor.

e-ticarette rekor İstanbul'da

Çevikoğlu, Ticaret Bakanlığı’nın 2024 yılı Türkiye’de E-Ticaretin Görünümü Raporu kapsamında sektördeki büyümeyi şöyle özetledi:

“E-ticaret hacmi bir önceki yıla göre yüzde 61,7 artışla 3 trilyon TL’ye ulaştı. Toplam işlem sayısı 5,91 milyar, perakende e-ticaret işlem sayısı ise yüzde 10,1 artışla 1,85 milyar adede yükseldi. Ayrıca, İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa ve Antalya, e-ticaret faaliyetinde bulunan işletmelerin en yoğun yer aldığı ilk beş il olarak öne çıkıyor.”

Bayram dönemleri, sadece satış değil dijitalleşme ve lojistik kapasitenin test edildiği kritik zamanlar olarak sektörün önünde duruyor.

Bayramın e-ticaret sektörüne etkileri

Bir e-ticaret firması yetkilisi Seyhun Özkara, bayram döneminin sektöre etkilerini şöyle değerlendirdi:

“Sivil toplum kuruluşları, dijital bağış platformları üzerinden topladıkları vekâletli kurban bağışlarıyla 6 milyar TL’nin üzerinde gelir sağladı. Bu rakam, STK’ların kurban ekonomisindeki payını geçen yıla göre yüzde 33 artırarak yüzde 8’in üzerine taşıdı. Online bağış sistemleri, şeffaflık ve erişilebilirlik sayesinde bağışçıların güvenini kazanıyor. Bayram döneminde tüketiciler çevrim içi alışverişte daha planlı davranıyor. Ürün araştırması, fiyat karşılaştırması ve kampanya takibi yaygın. Gıda, giyim, mutfak ve hediyelik kategorilerindeki zengin ürün seçenekleri tüketicilerin tercihinde öne çıkıyor. Hızlı teslimat ve mobil uygulamalara özel indirimler de tercih sebepleri arasında yer alıyor. 2025 Ramazan Bayramı’nda e-ticaret hacminin 350 milyar TL’ye ulaşmasını bekliyoruz.”