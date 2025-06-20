Sosyal medya platformlarında bazı hesaplar tarafından yayılan ve Bakanlığa siber saldırı düzenlendiği yönündeki haberlerin dezenformasyon olduğu bildirildi. İddialarda kamu kurumlarına ait veri sızıntılarının yaşandığı ve bu verilere ait bağlantıların paylaşıldığı belirtilirken, yapılan inceleme sonucunda İçişleri Bakanlığı siber güvenlik birimlerinin bu iddiaları kesinlikle reddettiği ifade edildi. Merkezi açıklamada, söz konusu iddiaların kamuoyunda korku ve panik yaratma amacı taşıyan manipülasyon olduğu vurgulandı. Vatandaşlardan resmi açıklamalara güvenmeleri ve asılsız içeriklere itibar etmemeleri istendi.

Kaynak: Haber merkezi