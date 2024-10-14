IC Holding bünyesinde yeme-içme hizmetleri sunan İçtur, Antalya Ticaret ve Sanayi Odası tarafından düzenlenen “142. Yıl Vergi ve Ali Bahar Özel Ödülleri” töreninde “Kurumlar Vergisi” alanında ödüle layık görüldü. Antalya’nın en çok vergi ödeyen ikinci kurumu olan İçtur, ulusal ve uluslararası önde gelen yeme-içme markalarının iş ortaklığı ile Antalya ve İstanbul başta olmak üzere Türkiye genelinde 100’den fazla noktada hizmet sunuyor.

ANTALYA (İGFA) - IC Holding çatısı altında, başta havalimanları ve otoyollar olmak üzere geçiş yoğunluğunun yüksek olduğu bölgelerde kaliteli ve güvenli yeme-içme hizmetleri sunan İçtur, Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) tarafından düzenlenen “142. Yıl Vergi ve Ali Bahar Özel Ödülleri” töreninde ödüle layık görüldü. 2022 ve 2023 yılı vergi rekortmenlerinin açıklandığı törende İçtur Yiyecek ve İçecek Hizmetleri, “Kurumlar Vergisi Tüzel Kişi” kategorisinde Antalya’da ikinci sırada yer alarak büyük bir başarıya imza attı.

Ödülü IC Holding Turizm Grubu Mali İşler Direktörü İsa Ergin, Antalya Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanı Ahmet Öztürk’ten aldı. Törene Antalya Valisi Hulusi Şahin, Dışişleri Eski Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ve Antalya Vergi Dairesi Başkanı İlhan Karayılan katıldı.

GENİŞLEYEN HİZMET AĞI

Yeme-içme alanında yenilikçi bakış açısıyla hizmet sunan İçtur; Antalya Havalimanı’nda 57, İstanbul Havalimanı’nda 27, otoyol tesislerinde 24, Çeşme Marina’da 7 ünite olmak üzere Türkiye genelinde 100’den fazla noktada faaliyet gösteriyor. "Via" markasıyla da hizmet veren İçtur, dünyaca ünlü zincir markalarla iş birliği yaparak hizmet ağını her geçen gün genişletiyor. İçtur, Antalya ve İstanbul Havalimanlarında dünyanın önde gelen markalarıyla iş birliği yaparak tüketicilere kaliteli ve güvenli hizmetin sunulmasını sağlıyor.