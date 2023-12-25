Sizlere bir kasabanın ne kadar ilginç olabileceğinden bahsedeceğiz. Küçük bir yerleşim yeri olan Dulce, iddialara göre inanılmaz deneylere ve teknolojilere ev sahipliği yapıyor.

Teknik olarak New Mexico’nun güneybatısında bulunan bu küçük kasabanın trafik ışığı bile yok. Ancak bazı söylentilere göre bu küçük kasaba, olağanüstü deneylere ve teknolojilere ev sahipliği yapan gizli bir yeraltı üssüne açılan kapı. Söylentilere göre, Dulce’nin altında büyük bir dünya var. Uzaylılarla dolu, gizli ve yüksek teknoloji ürünü bir dünya…

İnanması Güç

Komplo teorisyenlerine göre Dulce’nin yeraltı üssünde insan-hayvan melezleri, insan-uzaylı melezleri ve son derece gelişmiş teknolojik sistemler mevcut. Uzaylı savaşlarının bile olduğu söyleniyor. Bunları çok normal bir şeymiş gibi anlatmak da ilginç tabi.

Bu üssün varlığıyla ilgili iddialar 1930’lara dayanıyor. Santa Fe merkezli New Mexican gazetesine göre bölgede uzaylılarla ilgili söylentiler, 1970’lerde bölgede açıklanamayan sığır sakatlanmalarının başladığında alevlendi. Yerel bir radyoya röportajı veren yerel bir eyalet polisi, ‘’Orada uzaylılarla ilgili bazı kanıtlar vardı, bilirsiniz gaz maskelerini, kızgın çubuklar veya radar malzemeleri gibi şeyleri yırtıcı hayvanlar bırakamaz.’’

Aynı polisin bir diğer iddiası da, o dönemlerde ölü bir ineğin içinde gelişimini tamamlayamamış bir fetüs bulduklarıyla ilgiliydi. Garip olan ne peki diyeceksiniz ama bu bir buzağı fetüsü değil. Daha çok bir maymun ve kurbağa arası bir şekli vardı. Bu insan-hayvan melezi teorisini destekler nitelikte bir iddiaydı.

Yine yerel halktan bir başka iddia ise, 1990’ların sonunda kasabada bir UFO görüldüğüydü. Bütün kasabayı aydınlatıp bir anda kaybolduğunu söyleyen birçok kişi mevcut. Tabii bununla ilgili söylentiler dışında bir kanıt olmadığı için net bir şey demek mümkün değil.

Söylentiler Bitmek Bilmiyor

İlginç ve paranormal iddiaların ardı arkası kesilmiyor, ABD hükümeti tarafından görevlendirilen eski bir mühendis olan Philip Schneider, Dulce’yi bir insan-uzaylı savaş alanı olarak anlattı. Kendisinin 1979’da Dulce’de gizli bir yeraltı üssü inşa etmeye yardım ettiğini iddia etti. Orada 60 insanın öldüğünü ve yeraltı uzaylılarıyla yapılan bir savaşa tanık olduğunu söyledi. Schneider’in Epoch Times’a verdiği bu röportaja göre uzaylı savaşı günümüzde de devam ediyor.

Bir diğer teorisyen ise Paul Bennewitz. Fizik alanında doktora yapmış olan Bennewitz, Dulce’de 1970’lerde bazı elektronik sinyaller keşfettiğini ve bunların yeraltından gelip, gökyüzündeki bir hedefe doğru gittiğini anlatan bir makale yayımladı.

Ortaya atılan birçok teori birbirini destekler nitelikte olmasından ötürü zihinlerde bir ‘’acaba?’’ sorusu canlandırıyor. Sizce Dulce kasabası ikinci bir 51. Bölge olabilir mi?