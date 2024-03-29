BİLECİK (İHA) – Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi’nde düzenlenen iftar yemeği programında akademik ve idari personel bir araya geldi.

Öğrenci yemekhanesinde düzenlenen programa Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şükrü Beydemir, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Cenk Karakurt ile Prof. Dr. Sıddıka Özkaldı Karakuş, dekanlar, müdürler, akademik ve idari personel ile öğrenciler katıldı.

Rektör Prof. Dr. Şükrü Beydemir, yaptığı konuşmada gelen misafirlere teşekkür ederek ramazanın birlik ve beraberlik içerisinde geçmesi dileklerinde bulundu.