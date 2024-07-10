İstanbul Gelişim Üniversitesi’nde 08-09 Temmuz tarihlerinde lise öğrencilerin üniversite derslerini deneyimlediği ‘2024 Lise Yaz Akademisi’ düzenlendi. Öğrenciler tarafından yoğun ilgi gören akademide, farklı bölümleri tanıtan 8 atölye etkinliği gerçekleştirildi.

İstanbul Gelişim Üniversitesi (İGÜ)’de lise öğrencilerine üniversite deneyimi yaşatmak için Arş. Gör. Nursuna Büşra Çetinkaya tarafından Diş Hekimliğinde Üç Boyutlu Çene Modeli Yapım Atölyesi, Öğr. Gör. Buse Kerigan tarafından Drama Atölyesi, Öğr. Gör. Ahmet Bikiç tarafından Drone Atölyesi, Dr. Öğr. Üyesi Mahruk Rashidi tarafından Hemşirelik Atölyesi, Öğr. Gör. Kemal Şahanlık tarafından Makarna Atölyesi, Dr. Öğr. Üyesi Serkan Gönen tarafından Bilgisayar Programlamanın ABC’si Atölyesi, Öğr. Gör. Aylin Koç tarafından Sahne ve Objektif Makyajı Atölyesi ve Prof. Dr. Osman Ergüven Vatandaş tarafından Uçak Mühendisliği ve Tasarımı Atölyesi düzenlendi. Atölyelerde teorik anlatımın yanı sıra deneyimlenen uygulamalı metotlar sayesinde öğrenciler, üniversiteye başlamadan önce bölümler hakkında bilgi edinme fırsatı buluyor.

İstanbul Gelişim Üniversitesi’nin gerçekleştirdiği; iki gün boyunca süren 2024 Lise Yaz Akademisi’nde lise öğrencileri, çeşitli atölyelere katılarak farklı bölümlerin derslerini deneyimledi. 127 öğrencinin katılım sağladığı atölyelerde Avcılar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nün kardeş okulu Bosna Hersek’ten 25 öğrenci de yer aldı. Yaz akademisine katılan lise öğrencileri, okumak istedikleri bölümleri deneyimlemenin tercih sürecini kolaylaştırdığını dile getirdi.