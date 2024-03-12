İhlas Vakfı Ramazan ayında da yardımlarına devam ediyor. Yurt içi ve yurt dışında iftar vermek isteyenler İhlas Vakfı’na ulaşarak yardımlarını ulaştırabiliyor.

İhlas Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Mahmut Kemal Aydın, İhlas Vakfı’nın Ramazan ayında verdiği hizmetleri anlattı. Aydın, İhlas Vakfı olarak yurt içi ve yurt dışında iftar sofraları kurduklarını ifade etti. Aydın, ‘‘İhlas Vakfı olarak Ramazan ayında hem Asya’da hem Afrika’da iftar sofraları kuruyoruz. Afganistan’ın kuzeyinde Özbek ve Türkmen kardeşlerimizin olduğu bölgede faaliyetlerimiz var. Bu bölgede 182 külliyemiz ve 25 bin 600 öğrencimiz var. Afrika’da, Çad’da, Uganda’da da iftarlar veriyoruz, buralarda sofralar kuruyoruz. Yurt içinde de 33 yurtlarımızda toplam 2 bin 300 öğrencimiz var. İftar bedelimiz bu yıl 100 liradır. Vatandaşlarımız İhlas Vakfı banka hesaplarına bu bedeli yatırarak iftar verebilir. 25 kişi ve üstü sayıda iftar vermek isteyenlere de verdikleri iftarın video görüntüsünü ulaştırıyoruz’’ şeklinde konuştu.

Ramazan ayında gündeme gelen konulardan Fitre bedeline ilişkinde bilgi veren Aydın, ‘‘Sadaka-i fıtr 3,5 kilo hurma ölçüsüyle ya da 3,5 kilo buğday unu ölçüsüyle verilebiliyor. Hurma ölçüsüyle verilirse bir kişi için 3,5 kilo hurma düşünürsek kilosu 400 liradan ortalama bin 400 lira civarına denk gelir. Bu rakam çok ise bin 750 gram buğday veya buğday unu ölçüsüyle de verilebilir. Fitresini ulaştırmak isteyenler bize ulaşarak, fitre bedelini vakfımızın hesabına yatırabilir. Online ve ya telefonla vakfımızı arayıp vekalet vererek fitre bedelini ödeyebilirsiniz’’ dedi.

Aydın, oruç fidyesiyle ilgili olarak da ‘‘Oruç fidyesi de oruç tutamayacak şekilde sağlık sorunları olanlar verir. Hastalık dolayısıyla oruç tutamayanlar fidye verirler. Fidye bedeli bir gün için bin 750 gram buğday veya buğday unudur. 30 gün için de bu oran ile hesaplanır. Fidyesi verilecek kişiden de vekalet alınması gerekiyor. Gram altın veya çeyrek altın bedelini bize yani vakfımıza ulaştırırlarsa ve de vekalet verirlerse bu görevi yerine getiririz’’ ifadelerini kullandı.

Zekat farzını da yerine getirmek isteyenlere hizmet verdiklerini belirten Aydın, ‘‘Zekat farzdır, İslamın 5 şartından biridir. Zekat mal ile yapılan bir ibadettir. 96 gram altın bedeline sahip olan bir kişi, bu sahip olduğu malın bir sene üstünde kalması sonrasında zekat farzını yerine getirmelidir. Zekat malın kırkta birini verilmesidir. İhtiyaç sahibi bulamayanlar İhlas Vakfı’nı arayıp ‘zekatımı yatırdım, zekatımı vermek üzere seni umumi vekil tayin ettim’ der ise biz bunu yerine getirir, dinimize uygun muamelesini yapar, ihtiyaç sahiplerine ulaştırırız. Ramazan ayında yapılan nafile bir ibadete farz sevabı verilir. Bu ayda yapılan bir farza da, yetmiş farz sevabı verilir. Bütün milletimiz umuyoruz ki Ramazan-ı Şerif’in sevaplarını kaçırmazlar’’ şeklinde konuştu.