Kasım ayındaki indirim dönemleri, Türk e-ihracatçılar için küresel pazarlarda büyük bir fırsat sunuyor. Dünya genelinde alışveriş çılgınlığına dönüşen bu indirim günleri, Türkiye’deki ihracatçılar için satış hacmini artırmak ve yeni pazarlara ulaşmak adına önemli bir potansiyel oluşturuyor. Özellikle tekstil, elektronik ve ev eşyaları gibi sektörlerde yoğunlaşan taleple birlikte Türk firmaları, uluslararası müşterilere ulaşmak için hazırlıklarını hızlandırıyor.

Asset Worldwide Express Direktörü İbrahim Taşkın, Kasım indirimlerinin e-ihracatçılar için stratejik bir dönem olduğunu vurguladı. Bu süreçte hız ve müşteri memnuniyetinin kritik önemde olduğuna dikkat çeken Taşkın, “Kasım ayındaki yoğun talebi karşılamak için tüm operasyonlarımızı en üst seviyede hazırlıyoruz. Amacımız, Türk ihracatçılarının dünya genelinde rekabet avantajını artırarak, zaman ve maliyet açısından en verimli lojistik çözümlerini sunmak” diye konuştu.

“Tek panel üzerinden kolay yönetim, hızlı teslimat”

Kasım indirimlerinin getirdiği sipariş yoğunluğunun tek panelde yönetilmesiyle e-ihracatçılara kolaylık sunduklarını belirten İbrahim Taşkın, “Amazon, Etsy ve eBay gibi platformlara entegre hizmet sunarak, müşterilerimizin operasyonel süreçlerini tek bir noktadan yönetmesini sağlıyoruz. Bu sayede hem operasyonel verimliliği artırıyor hem de küresel pazarlarda müşteri memnuniyetine katkıda bulunuyoruz” diye konuştu. Taşkın ayrıca tek panel hizmetiyle müşterilere hız ve güven kazandırdıklarının altını çizdi.

“Hız ve güven bizim en önemli önceliklerimiz”

Taşkın, Kasım indirim dönemindeki en yoğun zamanlarda dahi müşterilerin gönderilerini en hızlı ve güvenilir şekilde ulaştırmayı hedeflediklerini vurgulayarak, “İkinci ürünü yola çıkarırken biz çoktan ilk ürünü teslim etmiş oluyoruz. Hız ve güven bizim en önemli önceliklerimiz. Türkiye’nin dört bir yanından topladığımız gönderileri dünyanın dört bir yanına ulaştırarak e-ihracatçılarımıza tam destek veriyoruz” şeklinde konuştu.

“Ekonomiye katkı sağlamak adına büyük bir fırsat sunuyor”

Türk e-ihracatçılarının küresel pazarlarda daha fazla müşteriyle buluşmasını sağladıklarını söyleyen Taşkın, “Kasım ayı indirimleri gibi yoğun alışveriş dönemleri, Türkiye ekonomisine katkı sağlamak adına büyük bir fırsat sunuyor. Biz de Asset Worldwide Express olarak, Türk firmalarının yurt dışındaki varlığını güçlendirmek için gerekli lojistik desteği sağlamaya devam edeceğiz” ifadelerine yer verdi. Kasım indirimlerinin sunduğu fırsatları değerlendirerek dünya genelinde daha geniş bir müşteri kitlesine ulaşmak isteyen Türk ihracatçıları, Asset Worldwide Express’in sağladığı lojistik desteğiyle Türkiye ekonomisine katkılarını sürdürüyor.