Ticaret Bakanlığı'nın verilerine göre 2024 Yılı Ocak-Temmuz döneminde 20 il, 1 milyar doların üzerinde ihracat yaptı.ANKARA (İGFA) -Ticaret Bakanlığı, Temmuz ayına ilişkin illere göre ihracat verilerini açıkladı. Buna göre İstanbul, Temmuz ayında 6 milyar 586 milyon dolarla en fazla ihracat yapan il olurken, İstanbul'un ihracatı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 53,8 oranında arttı. İstanbul'u, 2 milyar 296 milyon dolar ve yüzde 2,5 azalışla Kocaeli, 1 milyar 808 milyon dolar ve yüzde 1,05'lik artışla İzmir takip etti.

İstanbul'un ihracatında, 567 milyon 246 bin dolarla İngiltere ilk sırada yer aldı. Bu ülkeyi 483 milyon 116 bin dolarla Almanya ve 394 milyon 513 bin dolarla ABD izledi.

Kocaeli, en fazla ihracatı 241 milyon 843 bin dolarla İngiltere'ye yaptı. Bu ülkeyi 149 milyon 524 bin dolarla Slovenya ve 136 milyon 9 bin dolarla Almanya takip etti.

İzmir'in en fazla ihracat yaptığı ülke 198 milyon 693 bin dolarla Almanya oldu. Bu ülkeyi 178 milyon 167 bin dolarla ABD ve 123 milyon 456 bin dolarla Hollanda izledi.

Bakanlık verilerine göre, yılın ilk 7 ayında 20 il, 1 milyar doların üzerinde ihracat yaparken 51 ilde ise ihracat artış kaydetti.

Bakanlık, ihracatın Türkiye sathına güçlü şekilde yayılmasını amaçladıklarının altını çizerken, yerelde sağlanan üretim ve istihdam artışı neticesinde daha müreffeh bir Türkiye hedeflendiği kaydedildi.