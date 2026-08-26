Türkiye’nin önemli tarım kentlerinden Sivas’ta üreticinin alternatif ürün arayışı ayçiçeği ekimini hızla artırdı. Hububat üretiminin yaygın olduğu kentte, özellikle pandemi döneminde ayçiçek yağı fiyatlarında yaşanan sert yükselişin ardından ayçiçeğine ilgi arttı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın çiftçilere yönelik üretim çağrısıyla başlayan süreçte ekim alanları her geçen yıl genişledi. 2025 yılında yağlık ve çerezlik olmak üzere toplam 98 bin dönümde yapılan ayçiçeği üretimi, 2026’da 190 bin dönüme ulaştı. Böylece ekim alanındaki yıllık artış yaklaşık yüzde 94 oldu.

ÇEREZLİK AYÇİÇEĞİNDE EKİM ALANI YAKLAŞIK 4 KAT ARTTI

Artışın en dikkat çekici olduğu alan çerezlik ayçiçeği oldu. Sivas’ta 2025 yılında 23 bin dönüm arazide çerezlik ayçiçeği yetiştirilirken, bu yıl ekim alanı 90 bin dönüme yükseldi.

Yağlık ayçiçeğinde de üretim alanları genişledi. Geçen yıl 75 bin dönüm olan yağlık ayçiçeği ekim alanı, 2026 yılında 100 bin dönüme çıktı.

SİVAS’TA 35 BİN TON AYÇİÇEĞİ HASADI ÖNGÖRÜLÜYOR

Ekim alanındaki büyümenin üretim miktarlarına da yansıması bekleniyor. İklim koşullarının elverişli seyretmesi halinde Sivas’ta bu sezon 16 bin ton yağlık, 19 bin ton çerezlik ayçiçeği hasat edilmesi öngörülüyor.

Böylece kentte yağlık ve çerezlik ayçiçeğinde toplam üretimin 35 bin tona ulaşması bekleniyor.

“SİVASLI ÇİFTÇİMİZ İÇİN GÜZEL BİR ALTERNATİF OLDU”

Sivas Ziraat Odası Yönetim Kurulu Başkanı Hacı Çetindağ, ayçiçeği üretimindeki değişimin pandemi sonrasında başladığını söyledi.

Pandemi sonrasında Türkiye’de ayçiçek yağı konusunda sıkıntılar yaşandığını hatırlatan Çetindağ, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Tarım Bakanlığı tarafından çiftçilere üretim çağrısı yapıldığını belirtti.

Sivas çiftçisinin bu çağrıya karşılık verdiğini ifade eden Çetindağ, kentte daha önce yaygın şekilde yetiştirilmeyen ayçiçeğinin artık çiftçiler için önemli bir alternatif ürüne dönüştüğünü söyledi.

YAĞLIK AYÇİÇEĞİNDE ÜRETİM 11 BİN 900 TONDAN 16 BİN TONA ÇIKIYOR

Çetindağ’ın verdiği bilgilere göre, geçen yıl yaklaşık 75 bin dönümlük alandan 11 bin 900 ton yağlık ayçiçeği elde edildi. Bu yıl ise üretimin yaklaşık 16 bin tona ulaşması bekleniyor.

Çerezlik ayçiçeğinde de güçlü bir artış öngörülüyor. Geçen yıl 4 bin 800 ton seviyesinde gerçekleşen üretimin bu yıl çok daha yüksek seviyelere çıkacağı belirtiliyor.

AŞIRI YAĞIŞLAR OLMASAYDI EKİM ALANI DAHA DA BÜYÜYECEKTİ

Ayçiçeğindeki hızlı büyümeye rağmen hava koşulları bu yıl çiftçinin planlarını etkiledi. Çetindağ, aşırı yağışlar nedeniyle bazı üreticilerin ekimde sıkıntı yaşadığını ifade etti.

Normal bir sezon geçirilmesi halinde hem yağlık hem de çerezlik ayçiçeğinde ekim alanlarının çok daha yüksek seviyelere ulaşabileceğini belirten Çetindağ, üreticinin mevcut sonuçlardan memnun olduğunu kaydetti.

ÇİFTÇİYE AYÇİÇEĞİ TOHUMU DESTEĞİ

Ayçiçeği üretimindeki artışta sağlanan destekler de etkili oldu. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından geçen yıl çiftçilere yaklaşık 3 bin 900 kilogram yağlık ayçiçeği tohumu dağıtıldı.

Sivas Ziraat Odası Başkanı Çetindağ, tohum desteğinin üretime önemli katkı sunduğunu belirterek gelecek yıl desteğin devam etmesi halinde rekoltenin daha da yükselmesini beklediklerini söyledi.