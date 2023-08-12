Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararına göre, İhtiyaç sahibi hanelere ısınma amaçlı kömür yardımı yapılacağı açıklandı.

Yardım alacak ihtiyaç sahibi aileler il ve ilçe sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarınca belirlenecek.

Vakıflar tarafından tespit edilen hane sayıları Bakanlık tarafından değerlendirilerek kesinleştirilecek.

Kararda, ihtiyaç sahiplerine yapılacak kömür yardımının valiliklerin koordinasyonuyla vakıflar tarafından yapılacağı ve ihtiyaç halinde kömür temininin vakıflara yaptırılabileceği yer aldı.