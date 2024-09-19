Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) koordinatörlüğünde, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi akademisyenlerinin yürütücülüğünü üstlendiği Avrupa Birliği Projesi, Türkiye Ulusal Ajansı tarafından desteklenmeye hak kazandı.

Erasmus+ KA220 HED Yüksek Öğretim Alanında İş Birliği Ortaklıkları çerçevesinde yer alan projede, İİBF Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Yasemin Kaya yürütücülüğü üstlenirken, Ekonometri Bölümü Öğretim ÜyeleriProf. Dr. Sevda Gürsakal ve Dr. Öğr. Üyesi Esma Birişçi, İşletme Bölümü Öğretim Üyeleri Doç. Dr. Funda Özçelik ve Doç. Dr. Burcu Avcı Öztürk, Uluslararası İlişkiler BölümüAraştırma Görevlisi Fatih Bilal Gökpınar görev alıyor.

Proje, 4 ülkenin konsorsiyumunda yürütülecek

BUÜ’nün koordinatörlüğünü üstlendiği ve toplam 120 bin Euro bütçesi olan proje, Granada Üniversitesi (İspanya), Klaipeda Üniversitesi (Litvanya) ve IESEG School of Management’tan (Fransa) oluşan bir konsorsiyum tarafından yürütülecek.

Öğrenciler “yeşil meslekler” konusunda bilgilendirilecek

Çalışmaya dair bilgi paylaşımında bulunan Proje Yürütücüsü Doç. Dr. Yasemin Kaya, “GreenTransitionforEconomicsandAdministrativeScienceStudents: GreenJobs, GreenSkills, andGreenCareers (GREAT)” başlıklı projenin, iktisadi ve idari bilimler alanında eğitim gören öğrencilere yönelik olduğunu vurguladı. Doç. Dr. Yasemin Kaya; “Bu alanda eğitim alan öğrencilerin yeşil meslekler konusunda bilgi ve beceri sahibi olmalarını ve kariyerlerini bu yönde geliştirebilmelerini sağlamayı hedefliyoruz. Proje ile aynı zamanda iktisadi ve idari bilimler müfredatlarının, yeşil dönüşüme uyumlu hale getirilmesine de katkı sağlamayı amaçlıyoruz” diye konuştu.