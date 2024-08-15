Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi Sanayici İş İnsanları Derneği (DOSABSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Nilüfer Çevikel, enflasyon düzeltmesinin iş dünyası üzerindeki olası etkileri hakkında bir açıklama yaptı. Çevikel, mevcut ekonomik koşullar altında enflasyon düzeltmesinin işletmelere ek vergi yükü getirebileceğini ve bu durumun finansal dengeleri zorlayabileceğini belirtti.

Çevikel, enflasyon düzeltmesinin doğru bir adım olduğunu ancak bu düzenlemenin işletmelere ek vergi yükü olarak yansımasının, zaten sıkı finansman koşulları altında çalışan şirketler için büyük bir tehdit oluşturabileceğini ifade etti. Enflasyonla mücadele sürecinde üretim ve istihdamın korunmasının kritik olduğunu vurgulayan Çevikel, ek finansal yüklerin uzun vadede üretim kapasitesini ve ekonomik büyümeyi olumsuz etkileyebileceğine dikkat çekti.

Öz kaynakları güçlü, aktif varlıkları düşük olan işletmeler için enflasyon düzeltmesinin zarar artırıcı sonuçlar doğurabileceğini, buna karşılık, nakdi olmayan varlıkları güçlü ve finansmanını borçlanma yoluyla sağlayan işletmelerde ise kâr artırıcı etkiler yaratabileceğini belirtti. Çevikel, vergi muafiyeti ile desteklenmeyen bir enflasyon düzeltmesi uygulamasının şirketleri finansal kırılganlıklarla karşı karşıya bırakabileceğini ve üretimden yatırıma kadar birçok alanda durgunluğa yol açabileceğini söyledi.

Bu zorlu süreçten iş dünyasının en az zararla çıkabilmesi için Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın ve devletin gerekli adımları atarak işletmeleri bu yükten muaf tutması gerektiğini belirten Çevikel, bu yaklaşımın iş dünyasının istikrarlı bir şekilde büyümesine katkı sağlayacağını ifade etti.