Akbank, mobil bankacılık deneyimini müşterilerinin içgörülerinden ilhamla yeniledi. Akbank Mobil, yeni ana sayfa kurgusu, ürün bazlı sayfaları, geliştirilmiş arama ve destek yapısı ve kişiselleştirme seçenekleriyle kullanıcılara sunduğu deneyimi zenginleştirdi.

Akbank Mobil'in sürekli gelişen yapısıyla müşterilerinin yaşamına entegre bir yol arkadaşına dönüştüğünü belirten Akbank Dijital Çözümler ve Strateji Genel Müdür Yardımcısı Şebnem Dağ Güven, 'Mobil bankacılık, bugün müşterilerin hayatındaki en kritik temas alanlarından biri. Biz de Akbank Mobil'i bu nedenle müşterilerimizin değişen ihtiyaçlarını anlayan, öğrenen, onları en doğru deneyime yönlendiren ve hayatın akışı içinde zaman kazandıran akıllı bir dijital yol arkadaşı olarak konumlandırıyoruz. Yenilenen önyüzümüz ve dijital deneyimimizle hedefimiz Akbank Mobil'i müşterilerimizin finansal kararlarında güvenle başvurdukları, hayatlarına değer katan bir rehbere dönüştürmek. Sürekli gelişimi gerektiren bu hedef doğrultusunda attığımız adımların, mobil bankacılık deneyimini daha kişisel, daha sezgisel ve daha bütüncül bir noktaya taşıdığına inanıyoruz' dedi.

Yeni ana sayfa ile ürünlere hızlı ve kolay erişim

Yapılan açıklamaya göre; Akbank Mobil'in ana sayfası olan 'Genel Bakış' ekranı ile kullanıcılar, uygulamaya giriş yaptıkları anda tüm varlık ve işlemlerine bütüncül bir bakış kazanıyor. Bu ekran üzerinden kullanıcılar ihtiyaç duydukları ürün alanlarına daha hızlı erişebiliyor. Akbank Mobil'de yapılan yenilikler arasında kişiselleştirme seçenekleri de yer alıyor. Kullanıcılar ana sayfada görmek istedikleri ürünleri seçebiliyor, istemediklerini kaldırabiliyor ve ana sayfayı kendi ihtiyaçlarına göre şekillendirebiliyor.

Ana hizmetler için özel deneyim alanları

Uygulamanın yeni mimarisinde her ana ürün grubu için ayrı mini ana sayfalar tasarlandı. Yatırım, kredi, kart ve hesap gibi ana başlıklarda sunulan bu yapı, ürünlere ilişkin bilgi ve işlemlerin daha hızlı gerçekleştirilmesini sağlıyor.

Kişiselleştirilmiş teklif ve bilgilendirmeler

Yenilenen uygulamayla birlikte, kullanıcılarla paylaşılan teklif ve bilgilendirmeler de ilgili ürün alanları içinde konumlandırıldı.

Daha görünür arama ve destek

Uygulamada artık 'Arama' yapısı tüm ürün sayfalarında yer alıyor ve her zaman erişilebilir durumda. Yapay zekâ temelli Akbank Asistan da menülerde daha görünür şekilde kullanıcılarla buluşuyor.