Garanti BBVA, ödeme ve tahsilat süreçlerinde dijitalleşmeyi ileri taşıyan yeni çözümü BKM entegrasyonlu Ödeme İste API'yi canlı ortamda kullanıma aldı. Uludağ Elektrik ile gerçekleştirilen iş birliği kapsamında hayata geçirilen uygulama sayesinde Uludağ Elektrik müşterileri banka uygulamalarına iletilen Ödeme İste taleplerini tek bir onayla hızlı ve güvenli bir şekilde tamamlayabiliyor.

Yeni çözüm sayesinde firmalar, Garanti BBVA dijital kanallarına girmeye gerek kalmadan kendi sistemleri üzerinden Garanti BBVA Ödeme İste API aracılığıyla ödeme isteği oluşturabiliyor.

Garanti BBVA Genel Müdür Yardımcısı Cemal Onaran, konuyla ilgili yaptığı değerlendirmede şunları söyledi: 'Servis bankacılığı vizyonumuz doğrultusunda, müşterilerimizin iş yapış biçimlerine doğrudan entegre olan çözümler geliştirmeyi öncelikli odak alanlarımız arasında görüyoruz. BKM entegrasyonlu Ödeme İste API ile firmalar tahsilat süreçlerini kendi sistemleri üzerinden yönetebilirken, müşteriler de çok daha hızlı ve kesintisiz bir ödeme deneyimi yaşayabiliyor. Uludağ Elektrik ile birlikte hayata geçirdiğimiz bu uygulamanın, ödeme süreçlerinin dijitalleşmesi ve müşteri deneyiminin iyileştirilmesi açısından önemli bir örnek oluşturduğuna inanıyoruz. Bu çözümün firmaların nakit akışını daha etkin yönetmelerine, operasyonel verimliliklerini artırmalarına ve dijital dönüşüm süreçlerini hızlandırmalarına katkı sağlayacağını düşünüyoruz.'

Ödeme süreçlerinde daha hızlı ve kesintisiz deneyim

Uludağ Elektrik, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ve BKM ortaklığında geliştirilen FAST altyapılı 'Ödeme İste' hizmetini kendi sistemlerine entegre ederek kullanıcı dostu yeni bir tahsilat modeli geliştirdi. Yeni sistem kapsamında belirli kriterleri karşılayan müşterilere otomatik ödeme talebi iletiliyor. Müşteriler, banka uygulamalarına gelen bildirimi onaylayarak faturalarını tek adımda ödeyebiliyor. Böylece unutulan faturalar, yetersiz bakiye nedeniyle gerçekleşmeyen otomatik ödeme talimatları ve manuel ödeme süreçlerinden kaynaklanan aksaklıkların azaltılması hedefleniyor.

Uludağ Elektrik Genel Müdürü Remezan Arslan, uygulamayla ilgili yaptığı açıklamada: 'Dijitalleşmeyi yalnızca bir teknoloji yatırımı olarak değil, müşteri deneyimini iyileştiren bütüncül bir dönüşüm olarak ele alıyoruz. Garanti BBVA iş birliğiyle hayata geçirdiğimiz bu yeni yapı sayesinde müşterilerimizin ödeme süreçlerini daha pratik, hızlı ve güvenli hale getiriyoruz. 'Ödeme İste' çözümünün ödeme alışkanlıklarını dönüştüren önemli bir adım olduğuna inanıyoruz' dedi.

Firmalara operasyonel kolaylık sağlıyor

Ödeme İste API çözümüyle firmalar, BKM'nin sunduğu Kolay Adres Sistemi (KOLAS) altyapısı üzerinden bireysel veya kurumsal müşterilerine hızlı ve güvenli ödeme talebi gönderebiliyor. Böylece IBAN paylaşımı gibi manuel süreçlere ihtiyaç duyulmadan tahsilatlar kolaylaştırılıyor.

Özellikle KOBİ, ticari ve kurumsal firmalara yönelik geliştirilen API çözümü; tahsilat süreçlerinin firmaların operasyonel akışlarına entegre edilmesine imkân tanırken, firmalar Garanti BBVA Developer Portal üzerinden başvurularını gerçekleştirerek sistemlerini uçtan uca dijital bir süreçle canlı ortama taşıyabiliyor.