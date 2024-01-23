Bursa’nın Orhangazi ilçesinde yaşayan Türksever ailesinin 2 oğlu, dün öğle saatlerinde evlerinden çıktıktan sonra bir daha evlerine dönmedi. Kayıp çocukların ailesi polise kayıp başvurusunda bulunacak.

Orhangazi’de yaşayan Mehmet İhsan Türksever’in 14 yaşında ve 11 yaşındaki 2 çocuğundan dünden beri haber alınamayınca aile, polise giderek kayıp başvurusunda bulundu. 14 yaşındaki Uğur ile 11 yaşındaki Çektar Türksever kardeşlerin pazartesi saat 13.00’te Camikebir Mahallesi Hafız Sait Sokak’taki evlerinden ayrıldıkları ve bir daha eve dönmedikleri belirlendi. Baba Mehmet İhsan Türksever, polise giderek iki çocuk ile ilgili kayıp başvurusunda bulundu. Çocukların daha önce de evden ayrılıp tekrar evlerine geri döndüğü belirlenirken, çocukların bulunması için polis çalışma başlattı.