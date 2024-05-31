Dijital içerik platformu TV+, Haziran ayında sinemaseverleri iki Oscar adayı filmle buluşturuyor. ‘En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu’ ödüllü ‘Holdovers’ ve aldığı birçok ödülle adından söz ettiren ‘Io Capitano’ filmleri, sinemalardan dijital içerik platformunda olacak.

TV+, Haziran ayında sinemaseverleri büyük bir heyecanla beklenen iki Oscar adayı filmle buluşturuyor. Aldığı birçok prestijli ödül ve adaylıkla adından sıkça söz ettiren ‘Io Capitano’ ve ‘Holdovers’ filmleri, sinemalardaki gösterimlerinin ardından dijital içerik platformunun ekranlarında izleyicilerle buluşacak.

Oscar’a aday gösterilen Holdovers, ‘En İyi Film’, ‘En İyi Erkek Oyuncu’, ‘En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu’, ‘En İyi Özgün Senaryo’ ve ‘En İyi Film Kurgusu’ gibi birçok farklı kategoride adından söz ettirdi. ‘En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu’ ödülünü kazanan Da’Vine Joy Randolph’un performansı ise en çok akılda kalanlardan biri oldu.

Universal Stüdyolarının alt stüdyosu Focus Features tarafından üretilen ‘Holdovers’, bu yıl 5 dalda Oscar’a aday gösterildi. 1970 yılında geçen film, Noel tatilinde yatılı özel bir lisede öğretmenlik yapan Paul Giamatti’nin canlandırdığı pek sevilmeyen, hayatı okul dışında pek olmayan bir öğretmenin hikayesini anlatıyor.

Filmde, Paul Giamatti’nin canlandırdığı öğretmen, sürekli sorun çıkaran öğrenci Angus (Dominic Sessa) ve okulun aşçısı Mary (Da’Vine Joy Randolph) ile tatil boyunca okulda kalmak zorunda kalır. Da’Vine Joy Randolph bu karakterle Oscar’da En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu ödülünü kazanmıştır. Üçlü, tatil boyunca beklenmedik olaylarla karşı karşıya kalır ve aralarındaki ilişki derinleşir. ‘Holdovers’, 1 Haziran tarihinde TV+’ta izlenebilir.

Io Capitano: Bir Mültecilik Hikayesi

Oscar’da ‘Yabancı Dilde En İyi Film’ adaylığı bulunan ‘Io Capitano’, mültecilik konusunu etkileyici bir şekilde ele alan bir dram filmi. Senegal’den ayrılarak Avrupa’ya gitmeye çalışan iki genç, Seydou ve Moussa’nın hayallerini gerçekleştirmek için çıktıkları macera dolu yolculuklarını anlatıyor.

Seydou ve Moussa, dünyayı keşfetme ve rap yıldızı olma hayalleriyle doludur. Ancak yolculukları boyunca çölün tuzakları, Libya’daki gözaltı merkezlerinin dehşeti ve denizin tehlikeleri gibi zorlu engellerle karşılaşırlar. Film, hayallerin peşinden gitmenin ne kadar zor ve tehlikeli olabileceğini çarpıcı bir şekilde gözler önüne seriyor. ‘Io Capitano’, 28 Haziran tarihinde TV+’ta izleyicilerle buluşacak.