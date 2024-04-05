Kocaeli’nin Gebze ilçesinde iki otomobilin çarpışması neticesinde meydana gelen kazada 3’ü çocuk 5 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, S.B. idaresindeki 34 CCY 006 plakalı otomobil ile H.Y. yönetimindeki 41 AKY 191 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada sürücüler ile 3 çocuk yaralandı. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı.
Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: iha