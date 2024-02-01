31 Mart yerel seçimleri önümüzdeki ay gerçekleşecek. Yerel seçim satıhına girdiğimiz günlerde birçok partiden yeni kararlar, izlenecek yol haritaları ve aday tanıtım toplantıları devam ediyor.

Saadet Partisi ve Gelecek Partisi’nden de işbirliği yapma kararı açıklandı. Buna göre iki parti 107 belediyede işbirliği yapacak. İşbirlği içerisinde dahil olan Bursa’da ise toplam 7 ilçede işbirliği gerçekleşecek.

İşte o 7 ilçe;

Nilüfer

İznik

Gürsu

Büyükorhan

Harmancık

Karacabey

Orhaneli