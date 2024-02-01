31 Mart yerel seçimleri önümüzdeki ay gerçekleşecek. Yerel seçim satıhına girdiğimiz günlerde birçok partiden yeni kararlar, izlenecek yol haritaları ve aday tanıtım toplantıları devam ediyor.

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Saadet Partisi ve Gelecek Partisi’nden de işbirliği yapma kararı açıklandı. Buna göre iki parti  107 belediyede işbirliği yapacak. İşbirlği içerisinde dahil olan Bursa’da ise toplam 7 ilçede işbirliği gerçekleşecek.

İşte o 7 ilçe;

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Nilüfer

İznik

Gürsu

Büyükorhan

Harmancık

Karacabey

Orhaneli

Kaynak: HABER MERKEZİ