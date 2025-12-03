Bakan Bolat’ın paylaştığı verilere göre, Kasım ayında aylık enflasyon %0,87 olarak gerçekleşti ve böylece son 30 ayın en düşük seviyesine geriledi. Yıllık enflasyon ise %31,07’ye düşerek son 48 ayın en düşük oranı olarak kaydedildi. Mayıs 2023’teki tepe noktasına göre yıllık enflasyonda 44,4 puanlık düşüş yaşandığı da duyuruldu.

Gıda fiyatlarındaki gerileme enflasyondaki iyileşmeye önemli katkı sağladı. Kasım ayında gıda fiyatları aylık bazda %0,69 azaldı, yıllık gıda enflasyonu ise %27,44’e gerileyerek son 48 ayın en düşük seviyesine ulaştı.

Bakanlık verilerine göre hizmet grubunda yıllık enflasyon Kasım ayında bir önceki yıla göre 0,23 puan azalarak %44,21 seviyesinde gerçekleşti. Kiralarda yıllık artış oranı %2,49, hizmet genelinde ise %63,59 olarak kaydedildi.

Enerji, gıda, içecek, tütün ve altın ürünleri hariç tutulan çekirdek enflasyon (C endeksi) da Kasım ayında %1,22 olarak ölçüldü.

Bakan Ömer Bolat, “Hedefimiz enflasyonu kalıcı bir şekilde 20’li seviyelere indirmek” dedi.